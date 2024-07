Il New York Times annuncia la rinuncia di Biden - Reuters

COMMENTA E CONDIVIDI













Naturalmente la rinuncia di Biden a ricandidarsi per la conferma alla Casa Bianca ha suscitato moltissime reazioni, statunitensi e internazionali. A cominciare dall’ex presidente Barack Obama che definisce Biden uno dei più importanti presidenti della storia, oltreché «un mio amico e partner. Un patriota. Io e Michelle (la moglie ndr.) vogliamo solo esprimere il nostro amoree la nostra gratitudine a Joe, Jill (la consorte di Biden ndr.) per averci guidato duranti questi tempi difficili e per il loro impegno».

Immediato ma prudente il commento di Mosca. Il Cremlino afferma di seguire gli sviluppi della corsa alle presidenziali visto che «molte cose possono cambiare. Mancano ancora quattro mesi alle elezioni - ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov all'agenzia di stampa Life.ru -. È un periodo lungo, durante il quale molte cose possono cambiare. Dobbiamo prestare attenzione, seguire ciò che accadrà e continuare a fare i nostri affari».

Dal canto suo il presidente israeliano Isaac Herzog ha ringraziato Biden per essere un «vero alleato del popolo ebraico». Voglio estendere i miei più sentiti ringraziamenti a Joe Biden – ha aggiunto Herzog - per la sua amicizia e il suo costante sostegno al popolo israeliano nel corso della sua decennale carriera». Più nel merito la reazioni del premier israeliano Benjamin Netanyahu che ha sottolineato come «Israele resterà il più importante alleato di Washington in Medio Oriente a prescindere da chi verrà eletto presidente». Netanyahu si trova negli Stati Uniti dove domani dovrebbe incontrare Biden e la vice presidente Kamala Harris e giovedì terrà un discorso al Congresso degli Stati Uniti. Probabile anche un colloquio con Donald Trump.

Rispetto per la decisione di Biden è stato espresso dal neo premier britannico Keir Starmer. «Ha preso una decisione in base a quello che ritiene essere il miglior interesse per il popolo americano».

Per quanto riguarda le reazioni italiane, il leader della Lega e vicepremier Matteo Salvini festeggia sui social riprendendo le parole di Trump. «Biden – chiede Salvini su Facebook -, che il grande Trump ha definito il peggior presidente Usa della storia, ha finalmente annunciato il ritiro alla corsa per la Casa Bianca, offrendo il suo sostegno alla sua vice Kamala Harris. Che ne pensate?».

Di tono molto diverso il commento del ministro degli esteri e leader di Forza Italia. «Faccio i miei migliori auguri a Biden che ho conosciuto quando era ancora vicepresidente – afferma Antonio Tajani -. La scelta che ha fatto probabilmente è quella giusta per il suo partito e per lo schieramento che ha guidato fino ad oggi».