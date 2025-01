Nello Studio Ovale, Trump mostra un ordine esecutivo appena firmato - Ansa

COMMENTA E CONDIVIDI













Il primo atto di Donald Trump presidente, prima ancora del pranzo inaugurale, è stato firmare una raffica di ordini esecutivi nello Studio Ovale davanti alle telecamere e ai suoi sostenitori e revocare 78 ordini esecutivi emanati da Joe Biden. Almeno 26 quelli firmati ieri, altri ne sono attesi. Trump ha anche concesso la grazia a oltre 1.500 condannati per reati legati all'assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021.

Nel precedente mandato Trump aveva firmato un ordine il 20 gennaio 2017 e altri quattro nella settimana successiva, 220 in quattro anni. Biden ne aveva firmati 24 dal 20 al 27 gennaio 2021 e 162 nel quadriennio. Barack Obama ne aveva firmati cinque la prima settimana, 246 negli otto anni della sua presidenza.

Ecco i principali ordini esecutivi già varati, raggruppati per temi.

IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA

Trump ha firmato un ordine esecutivo per porre fine allo ius soli, la cittadinanza per diritto di nascita. Ma questa è sancita dalla Costituzione, motivo per cui il provvedimento dovrà affrontare sfide legali. Ha nominato decine di funzionari governativi, che hanno immediatamente chiuso l'app della Customs and Border Protection che consentiva ai migranti di chiedere di entrare legalmente negli Usa tramite richiesta di asilo.

Inseriti nella lista delle organizzazioni terroristiche straniere i cartelli della droga messicani.

Dichiarata l’emergenza al confine meridionale: di conseguenza, il governo potrà attingere ai fondi federali, senza l’approvazione preventiva del Congresso, per costruire il Muro con il Messico.

Ripristinata la politica del “restate in Messico”: i richiedenti asilo il cui caso sia sotto esame negli Usa non sono ammessi nel Paese.

CLIMA, SALUTE, POLITICA ENERGETICA

Ritiro dall’Accordo sul clima di Parigi e dall’Organizzazione mondiale della Sanità, che perderà milioni di dollari in finanziamenti. Dichiarazione dell’emergenza energetica nazionale, che consente di bypassare norme sulla salvaguardia ambientale.

Aumentate le trivellazioni per gas e petrolio, consentite nelle riserve naturalistiche dell’Artico (Arctic national wildlife refuge) e dell’Alaska (Alaska National Petroleum Reserve).

TARIFFE E DAZI

Dal 1° febbraio dazio del 25% sulle importazioni da Canada e Messico. Cancellato l’accordo globale con 100 Paesi sull’imposta minima sulle società.

TIKTOK

Prorogata di 90 giorni la scadenza per ByteDance, società cinese proprietaria del social TikTok, per disinvestire dall’App, che pertanto è tornata disponibile dopo essere stata brevemente offline.

POLITICA DEI DUE SESSI

“E’ la politica degli Stati Uniti riconoscere due sessi, maschio e femmina”. Cessazione di tutti i programmi federali di “diversità, equità, inclusione e accessibilità sotto qualsiasi nome appaiano”.

TOPONIMI: GOLFO D'AMERICA E MONTE MCKINLEY

Il Golfo del Messico viene rinominato Golfo d’America. Ripristinato il nome della vetta più alta del Nord America, che fino al 2015 si era chiamata McKinley e con il presidente Barack Obama era diventata Denali in omaggio alla tradizione athabasca.

FONDI DI ASSISTENZA ALLO SVILUPPO ESTERO

Sospesi gli esborsi ai fondi di assistenza allo sviluppo estero degli Usa, in attesa della revisione dei programmi: i finanziamenti dovranno essere “pienamente allineati” con la politica estera degli Usa.

IL D.O.G.E.

Ufficialmente creato il Dipartimento per l’efficienza del governo, cambiando il nome dello United States Digital Service. Sarà guidato dal techno magnate Elon Musk. Ma è già stata avviata una causa processuale per il sospetto di violazione delle regole federali di trasparenza.

AUTORIZZAZIONI DI SICUREZZA

Lo staff della Casa Bianca potrà ottenere autorizzazioni di sicurezza top secret saltando il sistema dei controlli. Revocato il nulla osta di sicurezza a 50 firmatari di una lettera in cui si affermava che una notizia sul computer portatile di Huter Biden, figlio dell’ex presidente, rientrava in una campagna di disinformazione russa.