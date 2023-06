Migranti haitiani bloccati a Città del Messico in attesa della risposta alla richiesta di visto inoltrata agli Statiu Uniti - Reuters

Il governatore del Texas ha inviato un bus con 40 immigrati a Los Angeles. Dopo New York, Greg Abbott prende di mira un'altra città democratica per liberarsi dei nuovi arrivati nel suo Stato. I migranti sono stati immediatamente soccorsi da un'organizzazione in difesa dei diritti umani e poi trasferiti in una chiesa. "Le piccole città del Texas sono invase perché Biden si rifiuta di mettere al sicuro il confine", ha twittato Abbott. La sindaca di Los Angeles, Karen Bass, ha saputo dell'arrivo solo quando il bus era già in viaggio. "E' ripugnante — ha detto — che si usino esseri umani come pedine di giochi politici”.

Il solo Stato del texas, amministrato dal governatore di ferro repubnblicano, nel corso del 2022 ha inviato 21mila migranti a Washington, New York City, Chicago e in altre città.