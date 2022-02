Il valore delle esportazioni in Usa dell'avocado del Michoacan è di 3,5 miliardi di dollari - Ansa

L’hanno soprannominata «la battaglia dell’avocado» e rischia di paralizzare un settore cruciale per il Messico. La produzione della tipica frutta tropicale si concentra in Michoacán, territorio disputato da varie organizzazioni criminali. Queste ultime, dal 2014 – prima la Familia, poi i Cavalieri templari e, infine, il cartello di Jalisco Nueva Generación, estorsionano gli agricoltori. Le crescenti minacce nei loro confronti nonché della trentina di ispettori sanitari statunitensi incaricati della certificazione hanno spinto, ora, Washington – dopo oltre tre anni di avvertimenti – a sospendere le importazioni dalla regione che rischia di perdere un business da 3,5 miliardi di dollari. Ogni anno, dal Michoacán – l’unica parte del Messico autorizzata vendere all’estero il prodotto – partono circa un milione di tonnellate di avocado dirette verso gli Stati Uniti dove, tra l’altro, la domanda continua a crescere. Solo nel 2021 è aumentata del 12 per cento. L’impatto generale per l’economia messicana e della regione potrebbe essere devastante.