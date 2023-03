Un uomo scava nel fango in cerca di sopravvissuti o vittime a Chilobwe, nei pressi della città di Blantyre, in Malawi - Reuters

Le autorità del Malawi hanno contato almeno 99 vittime, ma il tragico bilancio del ciclone tropicale Freddy in Malawi e Mozambico è destinato a salire. Sono centinaia gli sfollati, mentre non si conosce il numero dei dispersi. Il ciclone aveva già colpito Mozambico e Madagascar alla fine di febbraio ed è ritornato in Africa meridionale, seguendo un percorso ad anello raramente osservato dai meteorologi. Freddy sembra destinato a diventare il ciclone più duraturo mai registrato.

A Chilobew, Blantyre (Malawi) si valutano i danni causati dal ciclone tropicale - Reuters

Le immagini satellitari hanno mostrato che il ciclone ha fatto il suo secondo approdo vicino al porto orientale di Quelimane, in Mozambico, intorno alle 22 (20:00 Gmt). "Freddy è arrivato in Mozambico nel distretto di Quelimane, nella provincia di Zambezia, come un ciclone tropicale", ha comunicato l'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (Ocha). I livelli dell'acqua in diversi bacini fluviali erano già al di sopra del limite di allerta. Forti piogge e forti venti hanno iniziato a colpire l'area al mattino, secondo l'Istituto nazionale di meteorologia del Mozambico.