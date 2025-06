La Guardia Nazionale schierata a Los Angeles - ANSA

La Guardia Nazionale dispiegata. Cinquecento marines "pronti allo schieramento". Il centro di Los Angeles dichiarato "zona di assembramento illegale". Scontri, arresti, saccheggi, auto incendiate. Lo scontro politico, violentissimo, tra il presidente Donald Trump e il governatore della California, Gavin Newsom. Los Angeles continua a bruciare. E l’orologio della storia sembra ripiombare indietro la metropoli americana e rimaterializzare il fantasma della rivolta del 1992, che provocò decine di morti. Il caos è esploso venerdì pomeriggio quando una protesta contro l'arresto di 44 migranti è degenerata con la polizia che ha usato gas lacrimogeni e granate stordenti per disperdere i manifestanti per poi proseguire per tutto il weekend. Le truppe della Guardia Nazionale hanno sorvegliato gli edifici del governo federale, sparando proiettili di gomma mentre polizia e manifestanti si scontravano in manifestazioni separate contro i raid federali sull'immigrazione a Los Angeles. La polizia ha dichiarato diversi raduni "assembramenti illegali", accusando alcuni manifestanti di aver lanciato proiettili di cemento, bottiglie e altri oggetti contro la polizia. "L'ordine verrà ripristinato, gli immigrati clandestini verranno espulsi e Los Angeles verrà liberata", ha tuonato il presidente Usa domenica su Truth Social.

La polizia di Los Angeles effettua un arresto - ANSA

Ancora più profonda è la spaccatura politica. “Questa è la resa dei conti che la Casa Bianca aspettava” ha scritto la Cnn. Lasciando intendere che l’amministrazione Trump sta deliberatamente estremizzando la risposta militare sul terreno. “I disordini scatenati dai raid federali sull'immigrazione a Los Angeles hanno fornito un discutibile catalizzatore al presidente Donald Trump per organizzare una dimostrazione di forza militare”, ha scritto l’emittente. Trump “sta lanciando un avvertimento alle giurisdizioni democratiche a livello nazionale che si oppongono alle sue misure di espulsione. E non sta semplicemente dimostrando il suo desiderio di militarizzare la repressione dei migranti irregolari, promessa durante la campagna elettorale del 2024 nonostante i vincoli legali. Sta insinuando che userà l'esercito, in particolare la Guardia Nazionale, per contrastare proteste e dissenso – una prospettiva preoccupante in una società democratica”.

Gli scontri a Los Angeles - ANSA

Come riportato dalla Reuters, il governatore della California, Gavin Newsom, ha fatto sapere di aver chiesto all'amministrazione Trump di ritirare l'ordine di schierare 2.000 soldati della Guardia Nazionale nella contea di Los Angeles, definendolo “illegale”.

In un'intervista con MSNBC, Newsom ha dichiarato di voler fare causa all'amministrazione per lo schieramento, aggiungendo che Trump "ha creato le condizioni" per le proteste. Newsom ha accusato il tycoon di aver cercato di creare artatamente una crisi e di aver violato la sovranità statale della California. "Questi sono gli atti di un dittatore, non di un presidente", ha attaccato in un post su X.

Gli scontri che stanno infiammando Los Angeles - REUTERS

La decisone di schierare la Guardia Nazionale resta “nebulosa” anche a livello formale. Come spiega l'Ap, “in generale, alle forze militari federali non è consentito svolgere compiti di polizia civile contro cittadini statunitensi, se non in caso di emergenza". Una legge del XVIII secolo, risalente al periodo di guerra e chiamata Insurrection Act, è il principale meccanismo legale che un presidente può utilizzare per attivare l'esercito o la Guardia Nazionale in caso di ribellione o disordini. Ma Trump sabato non ha invocato l'Insurrection Act invocando invece e invocando il “Title 10” che giustifica l'intervento come necessario per contenere una "ribellione" e tutelare le funzioni federali.