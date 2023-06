Anche Jean-Martin Bauer, direttore del Pam per Haiti non si arrende difronte alle ingiustizie che subisce il popolo di quella metà dimenticata dell’isola di Hispaniola: «Ci sono bambini negli ospedali di Gonaïves e Port-au-Prince che sono malnutriti e poi ci sono queste montagne di cibo che non possiamo spostare fuori dalle aree altamente produttive a causa dell'insicurezza che regna nel Paese» Haiti è alla mercé di organizzazioni criminali e banditi spietati: «Ho incontrato persone che non possono neanche andare al mercato per paura di essere derubate, rapite e picchiate», ha spiegato Bauer. «Alcune donne che si erano recate al mercato per vendere cibo hanno subito il furto di tutti i loro averi – ha raccontato – e sono state trattenute per giorni. Una di loro è stata anche violentata».

Il caos e i criminali armati, che impongono la loro legge con la forza, hanno un grosso impatto sulla crisi alimentare perché «le persone che dovrebbero nutrire questo paese, come i contadini o le donne del mercato, si nascondono a casa». Inoltre, secondo il direttore del Pam: «Se guardiamo i bisogni umanitari di questo Paese, il cibo è una componente importante, ma non è tutto: è necessaria una risposta multisettoriale. Il tessuto sociale è stato fatto a pezzi – ha sottolineato -, I vicini non si fidano dei vicini. C'è aggressività, c'è violenza e le persone cercano in tutti i modi di proteggersi».