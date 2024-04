ANSA

L'Iran ha lanciato decine di droni verso Israele. La conferma è arrivata ad “Avvenire” da fonti di intelligence e diplomatiche. I media locali stanno monitorando le informazioni mentre l’aereo del presidente Netanyahu è decollato per una destinazione sconosciuta. Non si sa se il primo ministro era a bordo. Poco prima si era appreso che il capo del governo israeliano si sarebbe rifugiato in un bunker a Gerusalemme insieme alla moglie, presso la residenza di un imprenditore americano che ha fatto fortificare la sua villa.

Il presidente Usa Joe Biden terrà un discorso alla nazione dallo Studio Ovale sulla crisi in Medio Oriente nel corso della notte.

"In risposta ai numerosi crimini del malvagio regime sionista, tra cui l'attacco al consolato e l'uccisione di forze militari iraniane, l'Iran ha attaccato Israele nelle prime ore di domenica". Lo affermano le Guardie Rivoluzionarie iraniane dopo il lancio di droni e missili dall'Iran verso Israele come ritorsione per il suo recente attacco alla sede consolare iraniana a Damasco. "Questo fa parte della punizione iraniana del regime illegittimo e criminale, attraverso l'operazione denominata 'Vadeh Sadegh' (Vera promessa). I dettagli dell'attacco iraniano saranno pubblicati a breve", si legge in un comunicato, citato da Tasnim.

«Cittadini israeliani, negli ultimi anni, e ancor più nelle ultime settimane, Israele si sta preparando alla possibilità di un attacco diretto da parte dell'Iran - ha detto il premier in un messaggio alla Nazione -. I nostri sistemi di difesa sono schierati, siamo preparati per qualsiasi scenario, sia in difesa che in attacco. Apprezziamo il fatto - ha aggiunto - che gli Usa siano al fianco di Israele, così come il sostegno della Gran Bretagna, della Francia e di molti altri Paesi. Chiunque ci fa del male, noi lo colpiamo. Ci difenderemo da ogni minaccia e lo faremo con freddezza e determinazione».

Ci vorranno alcune ore perché i velivoli senza pilota raggiungano il suolo israeliano. Mentre scriviamo sentiamo distintamente il rombo dei caccia militari israeliani sorvolare la città. Secono alcune stime il primo sciame di ordigni giungerà sul territorio israeliano entro le 2 del mattino (le 3 in Italia) ma fonti militari confermano che l'attacco impegnerà l'Iran e Israele per diverse ore fino alla mattinata di domenica.

Già alla mezzanotte di Israele è giunta conferma che il sistema di intercettazione delle minacce aeree è entrato in funzione non appena i primi droni sono entati nello spazio aereo della Giordania, grazie a un "ombrello protettivo" fornito dagli Usa e da altri attori regionali, tra cui i, Regno di Giordania, che hanno consentito a Tel Aviv di intevenire anticipando l'attività della contraerea.

Israle ha già approntato le contromisure e dal momento in cui gli attacchi iraniani entreranno nello spazio aereo israeliano, Tel Aviv potrebbe reagire non limitandosi alla contraerea ma lanciando a sua volta attacchi contro obiettivi iraniani. I droni sono partiti dal territorio iraniano. Haaretz ha riferito che successivamente sono stati lanciati anche missili per colpire in sincrono e confondere così le difese aeree israeliane con un attacco multiplo, proprio quello preconizzato dall'intelligence americana e da quella israeliana.

Che gli scenari peggiori si stessero avvicinando lo ha confermato una notizia arrivata da Washington. Il presidente Joe Biden ha improvvisamente cambiato programma lasciando la sua residenza nel Delaware, dove si era recato per trascorrere il fine settimana, rientrando alla Casa Bianca dove lo attendevano «consultazioni urgenti» sulla crisi in Medio Oriente. Poche ore prima la portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale americana, Adrienne Watson, aveva espresso la «ferma condanna per il sequestro da parte dell’Iran della Msc Aires in acque internazionali». «Ne chiediamo il rilascio immediato», aveva sottolineato, precisando che «l’equipaggio è composto da cittadini indiani, filippini, pachistani, russi ed estoni».

Il primo aprile Tel Aviv aveva attaccato il consolato iraniano a Damasco, uccidendo sette Guardiani della Rivoluzione, tra cui due alti comandanti. Il presidente americano ha dichiarato che si aspettava una rappresaglia iraniana «prima, piuttosto che dopo» e avvertito Teheran di «non farlo». Il portavoce militare di Israele, il contrammiraglio Daniel Hagari, ha avvertito: «l’Iran dovrà affrontare le conseguenze se sceglierà di inasprire ulteriormente la situazione».

"Ho sentito Teheran e mi hanno detto che ci sarà massima attenzione e responsabilità per quanto riguarda i militari italiani: da parte iraniana c'è una rassicurazione e un impegno al riguardo". Lo afferma il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in diretta telefonica al Tg1.