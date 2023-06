L'aereo dei "voli della morte", lo Skyvan matricola P51 della Prefettura argentina , usato dalla dittatura militare di Videla per gettare in ma r e centinaia di dissidenti fra 1976 e il 1983 , ha smesso ufficialmente di volare. È stato comprato dallo Stato argentino che lo esporrà nello spazio per la memoria della ex Esma, il maggior centro di detenzione clandestino e tortura da cui provenivano le vittime dei lanci nel vuoto . Si trovava in Florida dove veniva usato per fare paracadutismo dopo aver servito come aereo postale privato. È atterrato all'aeroporto Aeroparque di Buenos Aires, il luogo di decollo dei voli della morte , dove si è tenuta una cerimonia alla presenza dei parenti delle vittime.

«È tornato per ricordare che non si deve ripetere mai più » , ha detto il fotografo italiano Giancarlo Ceraudo, che lo aveva scoperto insieme giornalista argentina ed ex detenuta della dittatura, Miriam Lewin . L’inchiesta dei due reporter aveva portato al ritrovamento del velivolo con tutta la sua documentazione e alla successiva condanna dei piloti. « Abbiamo cercato per anni di riportarlo e adesso che è qui mi è difficile guardarlo - ha commentato Cecilia de Vicenti , figlia di Azucena Villaflor , fondatrice delle Madri di Plaza de Mayo - . N on posso dimenticare che da lì hanno gettato il corpo di mia madre » . Per la giornalista Lewin il ritorno dell'aereo e la sua esibizione « saranno importanti per combattere il negazionismo sempre presente » nei confronti dei crimini della dittatura militare.