I funerali di Alexeij Navalny nella chiesa dell’Icona della Madre di Dio a Mosca - REUTERS

COMMENTA E CONDIVIDI













Migliaia di sostenitori dell'oppositore russo Alexeij Navalny si sono riuniti, sfidando il rischio di fermi e arresti, per rendergli omaggio in una chiesa alla periferia sud-est di Mosca prima della sua sepoltura, nel vicino cimitero di Borisov.

Il corpo del principale oppositore di Vladimir Putin è stato esposto brevemente in una chiesa di Maryno, il quartiere dove viveva Navalny, alla presenza dei suoi parenti, in prima fila i genitori Lyudmila e Anatoly. Assenti la moglie e i due figli che vivono all'estero e che non possono rischiare di tornare in patria. In ottemperanza al rito ortodosso, il corpo è stato esposto in una bara aperta, ricoperta da decine di fiori rossi e bianchi. Diversi partecipanti portavano candele, mentre fuori la folla scandiva "Navalny, Navalny" e "Non abbiamo paura".

Il carro funebre con la bara del dissidente - che numerose agenzie funebri a Mosca hanno rifiutato di trasportare - era arrivato poco prima alla chiesa dell’Icona della Madre di Dio tra gli applausi della folla. Giovani e anziani in coda con garofani bianchi e rossi in mano sono rimasti al freddo in attesa dell'uscita della bara. Dalle finestre della scuola vicina anche gli studenti si sono uniti ai cori che hanno osato urlare anche "no alla guerra" e "la Russia sarà libera". La cerimonia funebre come la sepoltura erano blindate: numerose le auto e gli uomini della polizia, che ai primi arrivati chiedevano documenti e perquisivano effetti personali.

“È doloroso, persone come lui non dovrebbero morire, persone oneste, con dei principi, disposte a sacrificarsi", ha detto alla Afp Anna Stepanova. Tra le persone arrivate davanti alla chiesa, anche i due mancati candidati "pacifisti" alle presidenziali del 17 marzo, Boris Nadezhdin ed Ekaterina Duntsova. Tra la folla anche i rappresentanti diplomatici di Usa e diversi Paesi europei, tra cui l'Italia.

In migliaia hanno seguito le esequie di Alexeij Navalny - REUTERS

Il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov ha avvertito che qualsiasi manifestazione "non autorizzata" in occasione dei funerali avrebbe comportato rischi per i partecipanti. Peskov ha anche dichiarato di non avere "nulla da dire" alla famiglia del defunto che invece nei giorni scorsi ha puntato il dito direttamente contro il presidente russo indicandolo come responsabile di quello che in molti anche nella comunità internazionale reputano "un omicidio". Il Cremlino ha sempre respinto ogni accusa.

Dopo un rapido funerale - come probabilmente ordinato dal Patriarcato di Mosca, stretto alleato del Cremlino - la bara dell'oppositore è stata trasferita al cimitero di Borisov, a pochi passi dal fiume Moscova.

I funerali si sono svolti due settimane dopo la morte dell'oppositore 47enne, il 16 febbraio in un carcere oltre il circolo polare artico in circostanze ancora da chiarire. Il suo corpo è stato trattenuto per otto giorni, un ritardo che la sua squadra attribuisce al tentativo di nascondere la causa della morte. Decine di agenti delle forze di sicurezza sono stati dispiegati nella zona e le autorità hanno delimitato il percorso tra la chiesa e il cimitero con barriere metalliche.

Nei giorni successivi alla morte di Navalny, quasi 400 persone sono state arrestate dalla polizia in diverse manifestazioni improvvisate organizzate per rendergli omaggio nel Paese. Mercoledì la vedova Yulia Navalnaya si è rammaricata che non sia stata autorizzata alcuna cerimonia civile a Mosca per esporre al pubblico il corpo di suo marito, come di solito si fa quando muoiono personalità di spicco in Russia.