Gli effetti di uno dei bombardamenti su Kiev

Le forze di difesa aerea ucraine sostengono di avere abbattuto la notte scorsa tutti i missili Iskander - 10 in totale - lanciati dai russi contro la capitale. Almeno tre persone, tra le quali un bambino di 11 anni, sono rimaste uccise. Secondo l'amministrazione militare nel distretto di Desnianskyi, oltre alle tre vittime, si registrano anche dieci feriti, compreso un bambino. Nel distretto di Dniprovskyi si contano almeno due feriti. I detriti dei missili hanno anche colpito una clinica pediatrica.

"La scorsa notte, il nemico ha nuovamente utilizzato i missili del sistema missilistico operativo-tattico Iskander prendendo di mira gli obiettivi delle infrastrutture civili e critiche della regione di Kiev. Dieci missili su 10 sono stati distrutti dalle forze e dai mezzi dell'Aeronautica militare delle Forze arm ate dell'Ucraina", si legge nel rapporto quotidiano sugli ultimi sviluppi del conflitto





"Nella notte la Russia ha di nuovo ucciso un bambino a Kiev, dal 2014 il Paese terrorista commette crimini contro i piccoli ucraini" e "dal 24 febbraio del 2022 nessuno ha più dubbi, è un vero e proprio genocidio". Scrive così su Twitter Andriy Yermak, capo dell'ufficio del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Ci saranno delle responsabilità per questo - ha aggiunto - Il nostro compito è quello di riportare a casa tutti i bambini deportati illegalmente, così come quelli che dalla guerra sono stati costretti a fuggire in altri Paesi".

"La nostra missione è assicurare alla giustizia tutti coloro che hanno ucciso, rapito e 'adottato' con la forza i bambini ucraini nella Federazione russa - conclude Yermak - Verrà ristabilita la giustizia".

Nelle stesse ore il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, è arrivato al “Mimi Castel” di Bulboaca, a una quarantina di chilometri da Chisinau, per partecipare al secondo summit della Comunità politica europea. Accolto dalla presidente moldava, Maia Sandu, Zelensky sarà' tra i 47 leader europei che si riuniranno oggi in un vertice con cui si intende mandare alla Russia di Vladimir Putin un chiaro segnale di impegno a sostegno di Kiev.

Alcuni civili nel corso della notte non hanno trovato riparo, a causa di un bunker inspiegabilmente chiuso. La polizia ha aperto un procedimento penale, mentre le autorità annunciano di avere avviato una ricognizione su tutte le strutture registrate. In precedenza il sindaco della capitale, Vitalii Klitschko, aveva reso noto su Telegram che il rifugio in questione si trova al policlinico del distretto di Desnianskyi e che gli esperti del dipartimento di Sicurezza municipale erano sul luogo per indagare sul motivo per cui non è stato possibile accedervi. La responsabilità del funzionamento del rifugio, aveva sottolineato il sindaco, è del direttore dell'istituto medico e del capo dell'amministrazione distrettuale.