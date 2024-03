Catherine, la principessa del Galles, durante l’annuncio fatto ieri in serataalla Bbc - Ansa

È un cancro. La principessa del Galles, Kate Middleton, 42 anni, ha rotto il silenzio svelando alla nazione il motivo della sua prolungata assenza dalla scena pubblica. Lo ha spiegato lei stessa in un videomessaggio registrato mercoledì ma mandato in onda, ieri, dalla Bbc: “Sono stati mesi incredibilmente difficili per tutta la famiglia ma sto migliorando e mi sento ogni giorno più forte”.

La moglie dell’erede al trono, William, seduta sulla panchina di un giardino, ha raccontato che il suo cancro è stato scoperto a fine febbraio dopo l’intervento all’addome subito alla London Clinic il 16 gennaio. “All’epoca si pensava che la mia condizione non fosse oncologica ma – ha sottolineato - i test effettuati dopo l’operazione hanno rilevato che si trattava di un cancro”. La futura regina non ha precisato quale ma ha ammesso di aver intrapreso, su consiglio dei medici, un percorso di chemioterapia preventiva che, oggi, è alle fasi iniziali.

La lunga assenza della principessa, unita al rigoroso silenzio in cui si era confinata, ha alimentato per settimane le congetture più fantasiose sul suo stato. L’isteria collettiva ha raggiunto il culmine quando, domenica scorsa, è stata diffusa una foto che la ritraeva con i suoi tre figli - George, 10 anni, Charlotte, 8, e Louis, 5 - risultata poi pesantemente modificata. Il perché di questo mistero è adesso chiaro. “Ci è voluto tempo per riprendermi dall’intervento ma, cosa più importante, ci è voluto tempo – ha puntualizzato – per spiegare tutto ai bambini in modo che fosse appropriato alla loro età e per rassicurarli che andrà tutto bene”.

Anche re Carlo, 75 anni, è alle prese con la battaglia contro il cancro. Ma lo ha reso noto subito dopo l’intervento, tenuto pochi giorni dopo quello subito da Kate, in cui è stato scoperto. Il messaggio della principessa alla nazione si è concluso con una sorta di appello, “speriamo capiate che, come famiglia, ora abbiamo bisogno di tempo, spazio e privacy”, corredato da un incoraggiamento a tutti i malati di cancro: “Non perdere la fede o la speranza. Non siete soli”. L’outing ha rafforzato l’affezione dei britannici nei confronti della borghese Middleton. E persino dello stesso sovrano che, ha sottolineato una nota di Buckingham Palace, si è detto “molto orgoglioso” del coraggio dimostrato.