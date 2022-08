Una foto scattata dai ricercatori della Funai

E' morto solo. Così come era stato costretto a vivere a causa della violenza scatenata contro il suo popolo. Una ferocia tale che quest'ultimo ora si spegne insieme a lui,

l'uomo senza nome della tribù senza nome

. L'ultimo indigeno in isolamento volontario della

riserva Tanaru, 8mila ettari a cavallo dei municipi amazzonici di Chupinguaia, Corumbiara, Parecis e Pimenteiras do Oeste, nella Rondônia brasiliana

. Il resto della sua comunità è stata sterminata dai grandi proprietari e dai trafficanti di legname negli anni Settanta e Ottanta. Rimasto solo, aveva rifiutato il contatto con il resto della società di cui aveva conosciuto solo il volto più brutale. Per paura di essere ucciso, si nascondeva in fossati da lui stesso aperti sul terreno. Per questo,

quando i ricercatori della Fundacão nacional do indio (Funai), Altair Agayer e Marcelo dos Santos nel dicembre 1996, lo soprannominano "O Indio do buraco", l'indigeno che scava le buche

. Il suo corpo è stato trovato mercoledì, anche se la notizia è stata confermata ieri. L'uomo era sdraiato sulla stuoia, con indosso gli ornamenti tradizionali. L'istituto di medicina legale sta esaminando il cadavere prima della sepoltura per scoprire la causa del decesso.