Un violento incendio è scoppiato questa mattina nella Borsa di Copenaghen, uno degli edifici più noti della capitale danese risalente al XVII secolo. La celebre guglia alta oltre 50 metri, con la caratteristica forma di quattro code di drago intrecciate, è crollata dopo essere stata avvolta dalle fiamme sul tetto. La scena ha subito ricordato l’incendio del 2019, avvenuto proprio tra il 15 e il 16 aprile, nella cattedrale di Notre-Dame di Parigi.





La Borsa di Copenaghen - ANSA





Secondo quanto riportato dalla polizia non ci sarebbero feriti e l’edificio è stato completamente evacuato. Gli sforzi sono ora tutti concentrati nel tentativo di salvare le opere d’arte costudite all’interno. Sinergia che viene lodata anche dal Ministro della Cultura Jakob Engel-Schmidt su X: «È commovente vedere come i dipendenti di Børsen, i servizi di emergenza e cittadini di Copenaghen di passaggio collaborano per salvare tesori d'arte e immagini iconiche dall'edificio in fiamme».





Cittadini e operatori portano in salvo le opere d'arte - ANSA

Ancora non sono chiare le cause che hanno provocato l’incendio. Il capo dei vigili del fuoco di Copenaghen, Jakob Vedsted Andersen, ha spiegato che alcune parti del tetto sono crollate e l'incendio si è esteso a diversi piani del palazzo. L’edificio storico era in ristrutturazione e le impalcature hanno reso le operazioni di soccorso più complesse.