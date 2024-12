Studenti chiedono le dimissioni del presidente a Seul - ANSA

Il presidente sudcoreano Yoon Suk-yelo ha offerto le sue scuse per la legge marziale dichiarata martedì sera e poi ritirata a causa del voto contrario del Parlamento. «Non si ripeterà più», ha detto Yoon in un messaggio tv alla nazione. La dichiarazione di legge marziale «è nata dalle mie urgenze come presidente», ha detto Yoon in un discorso televisivo, tornando in pubblico per la prima volta dal caos innescato martedì sera. «Tuttavia, nel farlo ho causato ansia e disagio al pubblico. Mi scuso sinceramente con i cittadini che sono rimasti molto angosciati», ha aggiunto, escludendo che la vicenda possa ripetersi. Infine ha detto che lascerà che sia il suo partito (People Poer Party) a stabilizzare la situazione politica in futuro, incluso mandato presidenziale. Il presidente coreano ha provato così a evitare l'impeachment alla vigilia del voto del voto parlamentare

Le dimissioni di Yoon Suk-yeol sono «inevitabili», ha subito dichiarato Han Dong-hoon, leader del People Power Party al governo, secondo il quale «il normale svolgimento dei doveri del presidente è impossibile nelle attuali circostanze».



Mentre il parlamento si prepara a votare la mozione di impeachment del presidente Yoon Suk-yeol, una marea di persone continua a riversarsi nel parco Yeouido per un'imponente manifestazione, organizzata per richiedere a gran voce le dimissioni della massima carica istituzionale della Corea del Sud. Troppo grave la legge marziale dichiarata martedì sera da Yoon e ritirata sei ore dopo per la sua bocciatura decisa dal Parlamento.

In realtà sono due i sit-in di protesta, uno vicino all'altro tra gruppi civici e sindacati, ciascuno con il proprio palcoscenico dove le rock band salgono e suonano canzoni di protesta e l'inno nazionale. Le bandiere sventolano, mentre i manifestanti stringono palloncini blu e cantano insieme, in un'atmosfera invernale più da festival musicale. Tra le canzoni simbolo della protesta coreana è diventata anche "Bella Ciao", che dopo la serie "La Casa di Carta", ha avuto una rinnovata popolarità anche fuori dall'Italia. La Confederazione coreana dei sindacati (Kctu), tra le più grandi organizzazioni dei lavoratori sudcoreani, ha un solido presidio, in scia con il proposito di sciopera ad oltranza indetto fino a quando Yoon non si sarà dimesso. Anche i vari gruppi civici da tutto il Paese hanno aderito alla manifestazione, tra cui quelli di Gwangju, Daejeon e Busan. Secondo la di Seul i manifestanti sono decine di migliaia.