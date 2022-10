A destra Jair Bolsonaro e a sinistra il rivale Luiz Inácio Lula da Silva

COMMENTA E CONDIVIDI













Luiz Inácio Lula da Silva è senza dubbio il favorito alle presidenziali di oggi in Brasile. Il candidato progressista, leader di una coalizione di forze che va dal “suo” Partido dos trabalhadores (Pt) alla destra moderata, però, fa fatica a sorridere. Il suo incubo sta prendendo corpo. Sulle urne aleggia lo spettro del “pareggio tecnico”.



Il rivale di ultra-destra, Jair Bolsonaro, lo incalza, sfiorando la “distanza di sicurezza” dei cinque punti: 44 contro i 49 di Lula. Al netto del margine di errore delle rilevazioni, il ballottaggio si prefigura un testa a testa. Nemmeno l’infuocato dibattito tv di ieri, ha cambiato gli equilibri, anche se il candidato progressista ha retto bene alle continue bordate dell’avversario. Un finale ben diverso dal «trionfo annunciato» prefigurato dai sondaggi fino al primo turno del 2 ottobre: i sei milioni di preferenze di cui Lula ha staccato il rivale sono stati meno della metà di quelli previsti. E, nelle ultime quattro settimane, la forbice sembra essersi ulteriormente ristretta. Se Bolsonaro s’è scagliato contro gli analisti, “colpevoli” di sottostimare la sua popolarità, in realtà, molti sono i fattori che spiegano l’errore di valutazione.



Di certo, la mossa pre-elettorale del capo di Stato di ampliare il sussidio ai più poveri senza copertura per il prossimo anno, ha contribuito a far crescere i consensi nei gruppi con meno risorse, tradizionali sostenitori di Lula. Su quest’ultimo ha pesato anche il profondo astio di una quota importante della popolazione nei confronti del Pt per i passati scandali di corruzione. Se, come si evince dalle decisioni della Corte Suprema, la maxi-inchiesta “Lava Jato” non è stata imparziale, è vero che il partito ha attraversato una crisi oggettiva, riconosciuta dallo stesso Lula. Non a caso, nell’ultima fase, quest’ultimo ha cercato di catalizzare l’attenzione sulla sua persona, puntando sulla memoria del doppio mandato, terminato con la popolarità alle stelle.

Quella appena terminata, inoltre, è stata una campagna anomala. La più violenta del Brasile post-dittatura. In media, ogni giorno, sono stati registrati due aggressioni con movente politico e una decina di persone è stata uccisa. L’episodio più clamoroso ha avuto per protagonista l’ex deputato Roberto Jefferson, alleato di Bolsonaro e sostenitore delle armi libere, agli arresti domiciliari nell’appartamento di Rio per aver cercato di intimidire i giudici della Corte Suprema. Domenica scorsa, l’ex politico si è barricato in casa e ha sparato oltre cinquanta proiettili e tre granate contro gli agenti arrivati per riportarlo in carcere per ordine della magistratura, ferendone due. Seppure l’attuale presidente abbia subito preso le distanze dal gesto, il centro-sinistra lo accusa di essere responsabile del clima incandescente.