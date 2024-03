i Coristi dell'Opera Nazionale dell'Ucraina dopo la prova generale - .

COMMENTA E CONDIVIDI













Questa sera, sabato 23 marzo, nel Duomo di Siena si terrà l’evento “Musica per la pace. Siena e Kiev in un unico pentagramma” con la partecipazione straordinaria dei Coristi dell’Opera Nazionale dell’Ucraina. La serata è sostenuta dall’arcidiocesi di Siena–Colle di Val d’Elsa-Montalcino con il contributo dell’Opera della Metropolitana e la collaborazione della Fondazione MPS. L’iniziativa è promossa dalla Young musicians european orchestra in collaborazione con l’Accademia musicale chigiana e il Comitato nazionale italiano musica (Cidim), con la partecipazione del Coro della Cattedrale di Siena “Guido Chigi Saracini”. Verrà eseguita la Petite Messe Solennelle di Rossini.

A dirigere il coro ucraino è Bogdan Plish, che racconta ad Avvenire, l’esistenza che i coristi stanno affrontando nella loro nazione in guerra.

Il direttore del Coro Bogdan Plish - .

Come hanno influito due anni di guerra molto brutale sulla vostra vita musicale?



Per noi la guerra è iniziata all'improvviso. Facevamo la nostra vita normale: andavamo alle prove, progettavamo concerti, cercavamo spartiti, bevevamo caffè durante le pause. Ma la mattina del 24 febbraio ha spietatamente diviso le nostre vite in "prima" e "dopo". All'inizio eravamo intontiti. Molti musicisti non riuscivano a prendere in mano uno strumento, i cantanti non riuscivano a emettere un solo suono. C'era una guerra nel vostro Paese, che tipo di musica poteva esserci? A chi serve la musica quando i missili volano sulla testa della gente? Naturalmente, tutti i concerti sono stati cancellati. I musicisti e le loro famiglie cercavano un posto sicuro: alcuni andarono nella parte occidentale del Paese, altri all'estero, altri ancora si offrirono volontari per la difesa del territorio e per l'esercito ucraino. Con il tempo, abbiamo cominciato a capire che la musica durante la guerra e la cultura in generale erano importanti. La musica è diventata gradualmente il linguaggio della diplomazia culturale dell'Ucraina nel mondo.

E così avete ricominciato a tenere concerti?

Già nell'aprile del 2022, il nostro team ha tenuto un concerto commemorativo in una chiesa di Bucha, la città dove i russi hanno sparato e torturato i civili per oltre un mese. È un luogo di grande rammarico e dolore. In seguito, siamo andati in tournée in Europa con un programma di concerti. Nell'autunno del 2022 siamo tornati ad esibirci regolarmente a Kiev. Quando c'è stato un blackout in città a causa dei bombardamenti russi, abbiamo tenuto concerti a lume di candela. A volte i concerti vengono interrotti a causa dell'allarme aereo. Allora tutti gli spettatori e i musicisti sono costretti a mettersi al riparo.

In che modo la musica può diventare importante in un tempo di guerra?

La musica durante la guerra ha un significato diverso. Essere un musicista durante la guerra significa svolgere una certa missione. Quando i nostri concerti si svolgono in Ucraina, miriamo a sostenere il pubblico, a condividere con loro i dolori della guerra, a creare un'opportunità per vivere e comprendere sentimenti complessi, a riempirli di energia e a rafforzare la resilienza dei cittadini. Lo scopo dei nostri concerti all'estero è stabilire un contatto con il pubblico di tutto il mondo, condividere le conquiste della cultura ucraina e allo stesso tempo testimoniare la verità sui crimini di guerra russi in Ucraina, chiamare le cose con il loro nome e invitare il mondo a unirsi nella lotta contro il male.

Coristi dell'Opera Nazionale dell'Ucraina prima di un concerto - .

Tra coloro che si esibiranno questa sera c'è qualche storia particolarmente toccante che può raccontarci?

Ci sono molte storie toccanti. Sempre più colleghi musicisti si arruolano nell'esercito, come il marito di Kateryna una delle nostre coriste, seguono un addestramento speciale e vanno al fronte. Purtroppo c'è chi ha già suonato il suo ultimo concerto - è morto, come il marito di Lilia. Ci sono componenti che hanno familiari in zone occupate dai russi, come il cantante Viktor, i cui genitori sono della regione di Zaporizhzhia. Migliaia di persone rimaste intrappolate perché non volevano lasciare le loro abitazioni.

E la sua storia personale?

Nel giugno 2023 sono stato in tournée con il coro in Italia. A casa, a Kiev, mi aspettavano mia moglie e i nostri due figli. La mia figlia più piccola ha solo 3 anni. La notte del 24 giugno, un missile russo ha colpito il nostro edificio a più piani, attraversandolo. Molte persone sono rimaste uccise. La mia famiglia è miracolosamente sopravvissuta .... Sarò grato a Dio perché sono vivi fino alla fine dei miei giorni. Tuttavia, abbiamo perso la nostra casa. Forse verrà ricostruita.

Tuttavia, la musica costruisce ponti di pace. Vi esibite a Siena, la città di Santa Caterina, patrona d'Europa. Quale messaggio vuole offrire a chi l’ascolta?

Prima di tutto, vorremmo ringraziare sinceramente il popolo italiano per l'enorme sostegno che ha fornito al nostro Paese dall'inizio della guerra. Si tratta di organizzazioni governative, fondazioni benefiche, organizzazioni culturali e semplici cittadini italiani preoccupati che hanno reagito alla nostra tragedia e non si sono fatti da parte, ma hanno fatto tutto il possibile per aiutare. Vi siamo molto grati per questo. Purtroppo la musica non costruisce ponti di pace. Lo abbiamo imparato a nostre spese. Solo le persone possono farlo. Lasciamo che la musica faccia quello che dovrebbe fare davvero: trasmettere un'idea, simboleggiare un pensiero, influenzare il mondo emotivo di una persona, confortare e dare speranza, ed essere uno standard di bellezza. E la pace deve essere costruita sui principi di giustizia e verità, altrimenti non è pace ma resa. La guerra in Ucraina è di natura esistenziale. Non è una guerra di un Paese contro un altro. È una guerra contro la democrazia e l'umanità in tutto il mondo. Gli ucraini stanno già pagando il prezzo più alto per questo: vite umane. Chiediamo al mondo civilizzato di unirsi nella lotta contro il male finché è ancora possibile.