Alcuni abitanti di Borodyanka, nella regione di Kiev fuori dalle loro case distrutte dall'occupazione russa

Nel 45° giorno di guerra in Ucraina vengono concordati altri 10 corridoi umanitari. Lo ha annunciato la vice premier Iryna Vereshcuck su Telegram.

Per la città assediata di Mariupol lo spostamento verso Zaporizhzhia è previsto con mezzi propri. Il giorno precedente almeno 6.665 persone sono riuscite a fuggire attraverso corridoi umanitari. Secondo quanto scritto su Facebook dalla vicepremier del Paese, da Mariupol e Berdiansk, entrambe cittadine affacciate sul Mar d'Azov, sono giunte più a Nord, verso Zaporizhzhia, 5.158 persone: di queste 1.614 sono cittadini di Mariupol e 3.544 residenti della regione di Zaporizhzhia.

In mattinata una nuova colonna di bus da Zaporizhzhia a Berdiansk continuerà le operazioni di evacuazione. Dalla regione del Lugansk, a Est, sempre venerdì sono riusciti a scappare in 1.507.



Le forniture di armi e munizioni all'Ucraina da parte dell'Occidente causano "ulteriore spargimento di sangue", sono "pericolose e provocatorie" e possono portare "gli Stati Uniti e la Federazione Russa sulla via del confronto militare diretto". Parole pesanti dell'ambasciatore russo negli Stati Uniti, Anatoly Antonov, sottolineando che Mosca fa tutto il possibile per evitare vittime civili e danni all'infrastruttura dell'Ucraina.



Gli Stati Uniti continuano ad aumentare la pressione sulla Russia in risposta all'invasione dell'Ucraina: il presidente Joe Biden ha firmato la legge che vieta le importazioni di energia dalla Russia e quella che interrompe le normali relazioni commerciali con Mosca e anche con la Bielorussia. L’Ue invece non è pronta a un embargo al petrolio russo e il tema non sarà affrontato dai ministri degli Esteri lunedì: "Non c'è l'unanimità". In vigore il quinto pacchetto di sanzioni europee: nella black list anche le due figlie di Putin e i direttori dei media filo Cremlino.

Nel timore di armi chimiche, l'Ucraina ordina circa 220mila fiale di atropina. Lo ha fatto sapere l'ente non governativo americano Direct Relief annunciando l'invio sul proprio sito: "in Ucraina 220.000 fiale di atropina, che può mitigare gli effetti di armi chimiche come il gas sarin". In precedenza lo stesso tipo di antidoto era stato distribuito al personale sanitario impegnato in Siria dopo una serie di attacchi chimici occorsi nel 2017.



Nella giornata di venerdì la presidente della Commissione Ue von der Leyen è stata a Bucha: "Qui, umanità in frantumi".

In Ucraina continuano i massacri, l'ultimo alla stazione di Kramatorsk, nell'est del Paese, centrata da un missile che ha ucciso almeno 52 persone, di cui dieci bambini. Mosca ha negato la responsabilità della strage.

Sono almeno 176 i bambini rimasti uccisi a causa della guerra in Ucraina. E 324 quelli feriti. E' la denuncia dell'ufficio del procuratore generale ucraino, secondo un bilancio aggiornato riportato dai media locali. Il bollettino di ieri segnalava 169 bambini morti. Il bilancio diffuso sempre nella giornata di venerdì dall'Ufficio dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani registrava un totale 1.626 morti tra i civili e 2.267 feriti.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto una "ferma risposta mondiale dopo l'attacco missilistico che ha visto la morte di almeno 52 persone, di cui cinque bambini, a Kramatorsk. "Si tratta di un altro crimine di guerra russo", ha detto in un messaggio su Telegram, "le potenze mondiali hanno già condannato questo attacco ed ora ci attendiamo una ferma risposta mondiale".

"Come il massacro di Bucha, come tanti altri crimini di guerra russi, l'attacco a Kramatorsk deve essere inserito tra le accuse che saranno portate in tribunale, cosa che dovrà accadere". È un altro dei passaggi del nuovo video del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky che la strage alla stazione di Kramatorsk, dove sono morti oltre 52 civili. "Tutti gli sforzi del mondo dovranno essere diretti a ricostruire ogni minuto - sottolinea - Chi ha fatto cosa, chi ha dato gli ordini, da dove sono arrivati i razzi, chi li ha portati, chi ha dato l'ordine e come l'attacco è stato organizzato. La responsabilità è inevitabile".



