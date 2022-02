Twitter

Un incendio è scoppiato a bordo del traghetto 'Euroferry Olympia' della Grimaldi Lines in rotta da Igoumenitsa a Brindisi. Secondo quanto riportano i media greci, le fiamme si sono sviluppate a bordo all'altezza dell'isola di Corfù, nel garage del traghetto, probabilmente in un camion. Il capitano della nave ha dato l'ordine di evacuazione alle 4.30 del mattino.

Tutti i 237 passeggeri e i 50 membri dell'equipaggio sono stati messi in salvo con le scialuppe di salvataggio, ha reso noto il vice ministro per la Navigazione greco Kostas Katsafados, precisando che stanno tutti bene. In soccorso al traghetto in fiamme sono arrivate cinque imbarcazioni della Guardia Costiera greca e anche altre navi private che si trovavano nella zona si sono unite alle operazioni di salvataggio.



"Tutti i passeggeri stanno bene e si trovano a bordo delle scialuppe di salvataggio - ha detto il vice ministro Katsafados in un'intervista televisiva - Il capitano ha ordinato l'evacuazione della nave per il grande incendio e ha detto che le condizioni climatiche sono buone". "L'isola di Rodi si sta preparando a ricevere i passeggeri", ha detto la governatrice dell'isola, Rodi Kratsa. Oltre alle imbarcazioni della Guardia Costiera greca, nella zona del traghetto in fiamme è arrivata anche una motovedetta della Guardia Costiera italiana - secondo il sito di Proto Thema - e tre elicotteri e una nave militare greca.