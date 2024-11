La locandina di Good Morning America! - .

Prima dell’alba per scoprire, tra un caffè e una ciambella, come è andata a finire la sfida politica più attesa e decisiva del 2024: le elezioni per il Presidente degli Stati Uniti d’America. “È Good morning America!”, una proposta di Avvenire con il Polo del 900 di Torino il Dipartimento Culture Politiche Società dell’Università degli Studi di Torino e il Master in Giornalismo “Giorgio Bocca” dell’Università di Torino: docenti e giornalisti, tra l’Italia e gli Usa, si confronteranno sulla base dei primi dati disponibili in un appuntamento live e in diretta streaming. Nel primo caso, l’appuntamento è dalle 5,30 alle 8,30 al Polo del 900 di Torino (iscrizione obbligatoria), chi invece intenda seguire da remoto potrà farlo dalle 6 alle 8 attraverso la home page di Avvenire.

La redazione del Master in Giornalismo fornirà in diretta gli aggiornamenti selezionando le fonti e le notizie che verranno commentati da Marco Mariano (Unito) e Marco Ferrando (Avvenire/Master in Giornalismo) e da un ricco parterre di ospiti: da Mario Del Pero (Sciences Po - Parigi) a Franca Roncarolo (Unito), da Mattia Diletti (Sapienza) a Vincenzo Ilotte (imprenditore, presidente di 2A Usa). Per Avvenire saranno presenti il direttore, Marco Girardo, il responsabile della redazione esteri, Fabio Carminati, Angela Napoletano ed Elena Molinari dagli Stati Uniti, Andrea Lavazza e Paolo M. Alfieri.