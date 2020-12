COMMENTA E CONDIVIDI











Si chiama Gitanjali Rao, ha 15 anni ed è la prima persona a finire sulla copertina di Time come Kid of the year. Da oltre 90 anni la storica rivista americana sceglie infatti una Person of the year. Gitanjali è una cittadina americana di origine indiana, vive a Denver, in Colorado, e ha inventato una serie di nuove applicazioni tecnologiche come un dispositivo per individuare il tasso di inquinamento nell'acqua potabile e una app per verificare atti di cyberbullismo. La ragazza dice di essere pronta a fare da esempio per altri giovani per “risolvere i problemi del mondo”.

Nel 2019 toccò a Greta Thunberg, la prima sotto i 25 anni a ricevere tale riconoscimento. Quest’anno il comitato editoriale ha deciso di introdurre una nuova categoria, in modo da seguire più da vicino «i leader emergenti delle giovani generazioni americane».







Appassionata di scienza fin da quando era bambina vuole studiare Genetica ed Epidemiologia al Mit e nella video-intervista con Jolie ha parlato delle sue ricerche più recenti. Non solo in campo ambientale, ma anche sul tema della dipendenza da oppiacei e sul fenomeno del cyberbullismo. Poi ha descritto quella che considera la sua missione: creare una comunità globale di giovani innovatori in grado di risolvere i problemi che affliggono tutto il mondo. Il suo motto? Brillante, semplice, diretto: «If I can do it, anybody can do it».