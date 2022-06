Le proteste nella capitale del Ghana Accra - Reuters

Si fa sempre più tesa la situazione in Ghana. La polizia del Paese africano ha lanciato gas lacrimogeni contro manifestanti, arrestandone 29 tra centinaia nella capitale Accra durante proteste contro l’aumento del costo della vita sfociate in violenze. Il Ghana, già scosso dalla pandemia di Covid-19 cui si è aggiunto l’impatto della guerra in Ucraina, registra questo mese un incremento dell’inflazione pari al 27 per cento, il dato più alto in quasi venti anni. Il presidente, Nana Akufo-Addo, riceve pressioni crescenti per far fronte al problema costituito dall’aumento dei prezzi di cibo e carburante. Le proteste sono iniziate in modo pacifico, ma a un certo punto i manifestanti hanno iniziato a colpire la polizia lanciando degli oggetti sugli agenti, che hanno reagito con i gas lacrimogeni. La polizia ha anche detto che sono stati feriti dodici agenti e danneggiati i loro veicoli, non lasciando «altra scelta se non quella di usare gas lacrimogeni e cannoni ad acqua per domare la rivolta e ristabilire l’ordine». Le forze dell’ordine hanno confermato l’arresto di 29 manifestanti «per la loro partecipazione agli attacchi violenti contro la polizia».