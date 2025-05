Depardieu all'ingresso in tribunale - Reuters

COMMENTA E CONDIVIDI













Colpevole di aggressione sessuale ai danni di due donne. Per questo Gerard Depardieu dovrà scontare 18 mesi di carcere con la condizionale. La pena comminata in primo grado dal tribunale di Parigi al celebre attore francese, 76 anni, fa riferimento a episodi che si sarebbero verificati durante le riprese di un film nel 2021. Il tribunale penale, in conformità con la richiesta del pubblico ministero, ha anche pronunciato una condanna a due anni di ineleggibilità e la sua iscrizione nel registro degli autori di reati sessuali. Nel corso del processo, in cui Depardieu si è dichiarato con forza innocente, l’attore è stato accusato di aggressioni anche da parte di altre quattro donne per episodi risalenti al periodo compreso tra il 2007 e il 2015.