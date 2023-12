Macron sul tetto di Notre-Dame a 96 metri di altezza - ANSA

Alla riapertura della Cattedrale di Notre-Dame, prevista esattamente fra un anno, nella solennità dell’Immacolata del 2024, il presidente francese Emmanuel Macron ha pubblicamente invitato ieri papa Francesco. L’annuncio è giunto dopo la visita mattutina del capo dell’Eliseo al cantiere, per lanciare simbolicamente il conto alla rovescia. Grazie a telecamere montate su droni, i francesi hanno assistito in diretta alle immagini molto spettacolari dell’ascesa vertiginosa di Macron, munito di caschetto bianco da cantiere, fino in cima alla guglia, a 96 metri d’altezza, con vista mozzafiato su Parigi. Un modo inedito per presentare l’avanzamento dei lavori sull’edificio che era il più visitato di Francia (12 milioni di fedeli e turisti), prima del rogo del 15 aprile 2019, capace di suscitare una viva emozione planetaria.

«Formidabile», ha detto Macron, accanto alla nuova croce sommitale, appena benedetta. Manca ancora il galletto scultoreo, previsto entro fine anno, sostituendo quello danneggiato, destinato a un futuro museo dedicato alla Cattedrale, annunciato ieri dal presidente. «Grazie mille», ha gridato Macron alle maestranze internazionali (pure italiane) del cantiere, che proseguirà a basso regime, per le finizioni, anche dopo la riapertura della Cattedrale. Altro annuncio: un concorso per concepire le nuove vetrate contemporanee laterali, recependo così una proposta di monsignor Laurent Ulrich, arcivescovo di Parigi. Un modo per lasciare una forte traccia visibile del cantiere di rinnovo. Sulla guglia, verrà inciso il nome del generale Jean-Louis Georgelin, direttore del cantiere, scomparso accidentalmente in montagna l’estate scorsa. Secondo una fonte dell’Eliseo, anche il surplus di fondi giunti dalle sottoscrizioni internazionali potrebbe profittare alla Cattedrale.

Macron ha glissato sulle critiche politiche suscitate dall’uso del piombo per i rivestimenti sommitali. Parallelamente, su un tema contiguo, ha negato d’aver violato la laicità, assicurando di non aver celebrato «nessuna festa religiosa all’Eliseo», in occasione di una cerimonia della Conferenza europea dei rabbini organizzata all’Eliseo nella serata di giovedì.