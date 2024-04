Le forze di sicurezza attorno alla scuola dov'è avvenuta la sparatoria - Ansa

Sono tutti 12enni i ragazzi coinvolti in una sparatoria avvenuta in una scuola di Vaanta, nella Finlandia meridionale appena fuori dalla capitale Helsinki. Il sospetto aggressore, di soli 12 anni, è stato arrestato.

È stata una mattinata di paura quella vissuta nella scuola elementare e media di Viertola a Vantaa. Starà agli inquirenti accertare i motivi e le modalità con cui un adolescente di appena 12 anni si è presentato stamani in classe con un'arma da fuoco e ha sparato ferendo alcuni dei suoi compagni di classe. L'istituto scolastico è molto grande, ha circa 800 studente dai 5 ai 14 anni e vi lavorano circa 90 persone tra insegnanti e personale ausiliario. Il dirigente Sari Laasila ha rifiutato di commentare l'episodio con i giornalisti.

I tre ragazzi feriti sono stati portati in ospedale, il sospettato è stato preso in consegna dalla polizia. In un primo momento, quando è scattato l'allarme per gli spari nella scuola, l'intero quartiere è stato messo in sicurezza e ai residenti è stato ordinato di non uscire di casa per nessun motivo.

"La giornata è cominciata in maniera orribile. C'è stata una sparatoria alla scuola Viertola di Vantaa. Immagino il dolore e la preoccupazione di molte famiglie in questo momento. Il sospetto aggressore è stato preso" ha scritto il ministro dell'Interno Mari Ranta su X.

Non è la prima volta che la Finlandia è costretta a fare i conti con la sua politica sulle armi. Nel 2007 al liceo Jokela, vicino a Helsinki, Pekka-Eric Auvinen uccise a colpi d'arma da fuoco sei studenti, l'infermiere della scuola e il dirigente prima di suicidarsi. L'anno successivo sempre uno studente, Matti Saari, sparò in una scuola di Kauhajoki, nel nord-ovest della Finlandia uccidendo nove studenti e un adulto, per poi suicidarsi.

Nel 2010 la Finlandia ha dato un giro di vite alla legge sulle armi da fuoco, introducendo un test psicologico per quanti richiedono il porto d'armi e alzando il limite di età da 18 a 20 anni.