Il presidente americano Joe Biden rivendica la vittoria - Ansa

COMMENTA E CONDIVIDI













Fin dall'inizio tutti sapevano come sarebbe andata a finire: un accordo, anche in estremis, per evitare il lockdown finanziario della pubblica amministrazione era inevitabile. Pena l'inizio sui mercati di un'onda anomala che avrebbe vanificato ogni sforzo di contenere l'inflazione, scatenando una nuova crisi finanziaria. Così questa notte il Congresso americano ha accettato di sospendere il tetto del debito, escludendo in extremis la minaccia di un mancato pagamento degli Usa. Il Senato ha infatti approvato un disegno di legge già passato ieri alla Camera dei rappresentanti, il cui testo, frutto di una trattativa tra il presidente Joe Biden e i repubblicani, permetterà di onorare i pagamenti fino all'inizio del 2025.

Dopo settimane di trattative, l'America dunque puo' tirare un sospiro di solievo. Secondo il Tesoro Usa, infatti, la prima potenza economica mondiale aveva tempo solo fino a lunedì per evitare la bancarotta. Come tutte le grandi economie, quella Usa vive a credito, ma ha un vincolo, il tetto del debito, l'importo massimo del debito, deve essere formalmente aumentato o sospeso dal Congresso. Di questa procedura legislativa di routine, i repubblicani, maggioranza alla Camera dei rappresentanti, e il loro leader Kevin McCarthy, hanno fatto uno strumento di pressione politica contro il presidente Joe Biden.

Una serie i riunioni alla Casa Bianca, piccoli e grandi comitati, negoziati interminabili hanno tenuto sospesa Washington. Ieri sera le due parti hanno trovato un accordo. Ora spetta a Biden promulgarlo, ma è una formalità. Concretamente, il testo sospende per due anni e quindi fino a dopo le elezioni presidenziali e legislative del 2025 l'importo massimo di indebitamento degli Stati Uniti, attualmente a 31.400 miliardi di dollari.



E se la scopnfitta è sempre orfana, in questo caso la vittoria ha almeno due genitori "Questa è una grande vittoria per l'economia e per il popolo americano", ha cpommentato subito dopo il voto il presidente Joe Biden, dopo l'approvazione. Biden si e' detto "impaziente" di mettere in atto questo accordo. Oggi si rivolgerà' a breve direttamente agli americani, probabilmente durante la cerimonia di firma del provvedimento. "C'e' ancora molto lavoro davanti a noi - ha spiegato in una dichiarazione - ma questo accaordo èun passo in avanti e ci ricorda cosa è' possibile quando agiamo in favore degli interessi del nostro Paese".

Il presidente ha anche ringraziato i leader dei due partiti per aver rapidamente approvato la misura. Con 63 voti a favpore e 36 contrari, il disegno di legge ha superato l'ultimo ostacolo e ora deve essere solo firmato dal presidente. L'accordo raggiunto con i repunbblicani, dice ancora Biden, non include tutto cio' che voleva, ma "e' una grande vittoria per l'economia e il popolo americano". Oltre a sospendere per due anni il tetto del debito, l'accordo comprende limiti alla spesa per programmi finanziati dal Congresso in settori come salute, scuola, giustizia e protezione ambientale". Sul fronte opposto la vittoria, con un significativo taglio alle spese è stata rivendicata anche dal Gop con i leader in Congresso. L'accordo sul tetto del debito degli Stati Uniti non limiterà la spesa dell'Ucraina. Lo hanno puntualizzato, in una dichiarazione congiunta, il leader dei Democratici al Senato, Chuck Schumer e il leader dei Repubblicani al Senato Mitch McConnell. "Questo accordo sul tetto del debito non fa nulla per limitare la capacita' del Senato sui fondi supplementari di emergenza per garantire che le nostre capacita' militari siano sufficienti a scoraggiare Cina, Russia e altri nostri avversari", si legge nella dichiarazione congiunta. "Il Senato non ha intenzione di ignorare i nostri bisogni nazionali, ne' abbandonare i nostri amici e alleati che affrontano minacce dagli avversari piu' pericolosi dell'America".