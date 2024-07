Homeless dorme per strada a Los Angeles - Ansa

COMMENTA E CONDIVIDI













Mentre la Corte Suprema degli Stati Uniti ha di fatto legittimato le leggi federali che vieta ai senzatetto di dormire all'aperto in luoghi pubblici, un altro dato drammatico emerge dalle rilevazioni statistiche. E' un dato campione che dà però l'ìdea della vastità del fenomeno oppioidi negli Stati Uniti.

Sono più di 2.100 persone senza fissa dimora uccise dal Fentanyl negli ultimi dieci anni solo a Los Angeles. Sono morte nei parchi, nelle auto, nei motel, nei vicoli, alle fermate degli autobus, nelle tende, sotto i viadotti. Alcuni sono crollati ai margini delle strade trafficate della metropoli, altri in zone isolate del deserto.

La vittima più anziana aveva 81 anni. La più giovane, un giorno.

I dati dell'ufficio del medico legale della Contea di Los Angeles, analizzati dal quotidiano britannico The Guardian, mostrano come questo oppiaceo 80 volte più potente della morfina e molto economico da produrre illegalmente stia devastando la popolazione homeless della città californiana.

Se il 2023 ha segnato il picco dell'epidemia di Fentanyl in tutto il Paese (112.000 morti), Los Angeles è l'epicentro di questa crisi, che miete vittime tra i più fragili, con gli homeless in prima linea. In questa contea estesa quanto il Trentino Alto Adige, 75.312 persone non hanno casa (un dato in flessione dello 0,3% per la prima volta in 5 anni). Più di sei di loro muoiono per strada ogni giorno. L'anno scorso, per la prima volta, le droghe hanno ucciso oltre 1.000 senzatetto: le overdosi di Fentanyl sono state 728, un record. Erano 633 nel 2022 (c'è stato cioè un aumento del 15%), 255 nel 2020 e 30 nel

2018.

All'interno della comunità più marginale e fragile della città, il gruppo maggiormente colpito è quello degli afroamericani, che rappresentano solo il 9% della popolazione complessiva della contea, ma sono il 27% di tutte le persone senzatetto morte per Fentanyl nell'ultimo decennio.