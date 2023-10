Identificata la salma di uno dei tre italiani «dispersi”. Ecco chi manca all'appello

Ansa

COMMENTA E CONDIVIDI













Con la morte di Eviatar Moshe Kipnis, cittadino italiano-israeliano di 65 anni irreperibile da sabato 7 ottobre dopo l'attacco terroristico contro il kibbutz di Be'eri, l'Italia conta la prima vittima del blitz di Hamas in Israele. Secondo un conteggio dell'agenzia Afp è stata confermata la morte di oltre 160 stranieri e circa 198 persone sono state rapite. Ecco che cosa sappiamo finora:

- Stati Uniti: 30 morti, altri rapiti, dispersi -

Almeno 30 cittadini americani sono stati uccisi dall'attacco di Hamas della scorsa settimana, ha detto domenica un portavoce del Dipartimento di Stato. Altri 13 cittadini americani risultano dispersi, ha detto il portavoce. Si ritiene che un numero imprecisato di americani sia stato rapito.

- Thailandia: 28 morti, 17 ostaggi -

Ventotto thailandesi sono stati uccisi, ha detto domenica il ministero degli Esteri, in alcune circostanze in circostanze poco chiare. Secondo il Ministero degli Esteri i rapimenti sarebbero 17, mentre il numero dei feriti e' rimasto invariato a 16. Secondo i dati del governo, circa 30.000 thailandesi lavorano in Israele, la maggior parte nel settore agricolo.

- Francia: 21 morti, 11 dispersi -

Ventuno cittadini francesi sono stati uccisi, mentre altri 11 risultano dispersi, molti dei quali sono "molto probabilmente ostaggi di Hamas", secondo l'ultimo aggiornamento della Farnesina.

- Russia: 16 morti, otto dispersi -

Almeno 16 russi sono stati uccisi e altri otto sono dispersi, ha detto sabato l'ambasciata russa a Tel Aviv in un aggiornamento. Almeno un cittadino russo che possiede anche la cittadinanza israeliana e' tenuto in ostaggio a Gaza da Hamas, ha aggiunto l'ambasciata.

- Nepal: 10 morti -

Dieci cittadini nepalesi sono stati uccisi nel Kibbutz Aumim, ha detto l'ambasciata della repubblica himalayana a Tel Aviv. Il kibbutz ospitava 17 studenti al momento dell'attacco.

- Argentina: sette morti, 15 dispersi –

Il ministero degli Esteri argentino ha confermato che sette cittadini sono stati uccisi e altri 15 risultano dispersi.

- Ucraina: sette morti, nove dispersi -

Il ministero degli Esteri ha detto giovedì che il numero degli ucraini uccisi è salito a sette, con altri nove dispersi e nove feriti.

- Canada: sei morti, due dispersi -

Sei canadesi sono morti e due risultano dispersi, secondo un aggiornamento del governo martedì.

- Regno Unito: sei morti, 10 dispersi -

Sei cittadini britannici sono stati confermati morti, ha detto lunedì il primo ministro Rishi Sunak al Parlamento britannico. Altri 10 risultano dispersi, ha detto, e si teme che alcuni di loro siano morti.

- Cina: quattro morti, due dispersi -

Lunedì' il ministero degli Esteri cinese ha dichiarato che quattro cittadini cinesi sono stati uccisi e due risultano dispersi.

- Romania: quattro morti, uno disperso -

La Romania ha annunciato sabato la morte di quattro cittadini, tra cui un soldato israelo-romeno. Un altro rumeno risulta ancora disperso.

- Austria: tre morti, due dispersi -

Tre israelo-austriaci sono stati uccisi negli attacchi, hanno detto le autorità. Altri due restano dispersi.

- Bielorussia: tre morti, uno disperso -

L'ambasciata bielorussa a Tel Aviv ha detto che tre dei suoi cittadini sono morti e un altro e' disperso.

- Brasile: tre morti -

Il Ministero degli Esteri ha dichiarato venerdì che una donna brasiliana è stata uccisa, portando a tre il numero totale delle vittime.

- Filippine: tre morti, tre dispersi -

Il ministero degli Esteri filippino ha affermato che una donna di 49 anni e' stata uccisa durante il festival musicale. In precedenza le autorità avevano affermato che una donna di 33 anni e un uomo di 42 anni erano stati uccisi in un kibbutz. Tre cittadini risultavano dispersi.

- Peru': due morti, cinque dispersi -

Due peruviani sono stati uccisi e cinque dispersi, hanno detto le autorita'.

- Sudafrica: due morti -

Il governo sudafricano ha annunciato che due suoi connazionali sono stati uccisi.

- Australia: un morto -

Mercoledi' il ministro degli Esteri Penny Wong ha detto che una donna australiana e' stata uccisa negli attacchi.

- Azerbaigian: un morto -

Il Ministero degli Esteri ha affermato che un cittadino azerbaigiano e' stato ucciso.

- Cambogia: un morto -

Il primo ministro cambogiano Hun Manet ha detto che uno studente cambogiano e' stato ucciso.

- Cile: un morto, uno disperso -

Una donna cilena è stata uccisa, dicono le autorità. Secondo il ministero degli Esteri è stata data notizia della scomparsa di un residente del kibbutz.

- Colombia: un morto, uno disperso -

Bogotà ha annunciato la morte di un colombiano e ha detto che ne mancava un altro.

- Honduras: un morto -

Le autorita' dell'Honduras hanno confermato venerdi' la morte di uno dei suoi cittadini.

- Irlanda: un morto -

Una donna irlandese-israeliana di 22 anni e' morta negli attacchi, ha confermato mercoledi' il governo irlandese.

- Italia: un morto, due dispersi -

Oltre alla vittima confermata oggi dopo i test del DNA altri due cittadini con doppia cittadinanza risultano dispersi.

- Portogallo: un morto, quattro dispersi -

Un cittadino portoghese è stato ucciso e quattro risultano dispersi, ha detto mercoledì' il ministro degli Esteri Gomes Cravinho.

- Spagna: un morto, uno disperso -

Il Ministero degli Esteri ha riferito mercoledì' che un cittadino spagnolo è stato ucciso. Secondo le autorità' cilene mancava uno spagnolo sposato con una cilena.

- Svizzera: un morto -

Un cittadino svizzero-israeliano è' stato ucciso nell'attacco del 7 ottobre.

- Turchia: un morto, uno disperso -

Ankara ha confermato che un cittadino turco-israeliano, trasferitosi in Israele con la sua famiglia nel 1972, è stato ucciso.

- Germania: almeno otto ostaggi -

Sabato il governo tedesco ha riferito di "otto casi noti" di ostaggi tenuti da Hamas a Gaza. Il Ministero degli Esteri ha poi affermato che ogni caso potrebbe coinvolgere più persone, come membri della stessa famiglia.

- Messico: due ostaggi -

Il ministro degli Esteri Alicia Barcena ha scritto sui social media che due messicani, un uomo e una donna, sono stati presi in ostaggio.

- Paraguay: due dispersi -

Due cittadini paraguaiani che vivevano in Israele risultano scomparsi, ha detto il governo.

- Sri Lanka: due dispersi -

L'ambasciatore dello Sri Lanka in Israele ha detto martedì che due cittadini, un uomo di 48 anni e una donna di 49 anni, erano scomparsi.

- Tanzania: Due dispersi -

L'ambasciatore della Tanzania in Israele ha detto all'AFP che due cittadini tanzaniani erano scomparsi.