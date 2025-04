Una ragazza ferita a Port-au-Prince in un a carica della polizia contro i manifestanti che chiedevano protezione dalle violenze - Reuters

COMMENTA E CONDIVIDI













La terribile conferma è arrivata solo stamani: due suore, Evanette Onezaire e Jeanne Voltaire, appartenenti alla congregazione di Santa Teresa, sono state uccise, lunedì scorso, a Mirebalais, località che si trova a circa cinquanta chilometri a nordest dalla capitale Port-au-Prince, oggetto di un attacco da parte della coalizione di bande criminali Viv Ansanm. La notizia è stata confermata dall’arcivescovo di Port-au-Prince e presidente della Conferenza episcopale haitiana, monsignopr Max Leroy Mésidor. “È una perdita immensa per la comunità. Queste vittime erano modelli di sviluppo”, ha dichiarato l’arcivescovo in una nota pubblicata dall’agenzia Sir.

Secondo i media locali, le due religiose lavoravano nella scuola di Mirebalais e si erano rifugiate in una casa, con una ragazza. I criminali sono entrati in casa e hanno sparato alle suore e alla ragazza. Negli ultimi giorni Mirebalais ha vissuto giorni di terrore, cadendo in preda alle bande armate, che hanno, tra l’altro, liberato circa cinquecento detenuti dalla locale struttura penitenziaria.

L'attacco scatenato lunedì dalle gang haitiane contro il carcere e la stazione di polizia della popolosa città di Mirabelais, situata a nord della capitale Port-au-Prince, avrebbe causato almeno altri cinque morti tra i civili mentre sarebbero centinaia i detenuti evasi dal penitenziario. Lo riferiscono fonti della polizia locale citate dal quotidiano Le Nouvelliste precisando che l'attacco contro la popolazione civile sarebbe stato "un atto di ritorsione per i banditi uccisi durante precedenti pattugliamenti nell'area".

Le fonti confermano che "la stazione di polizia e la prigione civile di Mirebalais erano gli obiettivi dei criminali" e che "da diverse settimane c'erano indizi di un imminente azione da parte delle gang contro la stazione di polizia e l'ospedale universitario di Mirebalais".





Gli attacchi alle religiose si stanno comunque intensificando: i delinquenti attaccano nell’ottica del “nessun posto è sicuro” che le bande hanno trasformato da tempo nella regola fondamentale delle loro azioni. Sabato scorso, nella notte, i criminali hanno saccheggiato anche il convento e l'ospedale delle Missionarie della Carità, nella capitale Port-au-Prince, prima di dare tutto alle fiamme. Nessuna suora, fortunatamente, è rimasta ferita. A fine settembre la polizia aveva chiesto alle religiose di lasciare la zona e di chiudere la loro casa, poiché gli scontri con le bande stavano diventando pericolosi per le loro stesse vite. Il 26 ottobre i vandali si sono introdotti nella casa, hanno distrutto parte dei muri e hanno svuotato completamente il convento e l'ospedale. Panche, letti, attrezzature mediche, tutto è stato portato via e alcuni oggetti sono già stati rivenduti al mercato nero della città. È la prima volta che le Missionarie della Carità vengono attaccate così direttamente nel Paese. Finora anche le bande hanno rispettato la loro missione vitale per la popolazione. Jimmy Chérizier, indiscusso capo della banda dietro all’attacco, è particolarmente pericoloso, confida una fonte sul posto: “Ha perso ogni razionalità, ogni rispetto per le suore e per la gente, perché sa benissimo che sono i più poveri a beneficiare del servizio delle suore e che ne hanno beneficiato per tutti questi anni”. Quasi 30mila persone venivano curate ogni anno nella casa delle suore. Durante l'estate, la sicurezza è peggiorata nel quartiere Bas Delmas di Port-au-Prince, molte case sono state bruciate e la maggior parte dei civili è dovuta fuggire. I missionari sono attualmente ospitati nell'altra comunità che le suore di Madre Teresa hanno sempre ad Haiti.

Mai prima d'ora le missionarie avevano dovuto lasciare la loro casa, che era diventata il cuore del quartiere. Era stata aperta da Madre Teresa stessa nel 1979, dopo aver visto i pazienti lasciati morire nel cortile dell'ospedale generale di Port-au-Prince. Da allora, migliaia di haitiani sono passati per le mani amorevoli delle suore, ricevendo aiuti alimentari, assistenza, interventi chirurgici o cure mediche. In un Paese immerso nella violenza, questo attacco diretto alle suore potrebbe compromettere l’intera loro missione ad Haiti.