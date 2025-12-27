Droni e missili su Kiev. Zelensky: «Mosca non vuole la pace»

Notte di fuoco sulla capitale ucraina e sui suoi dintorni, con 500 droni e decine di missili Shahed e Kinzhal in azione. Una donna di 47 anni è morta e oltre 20 persone sono rimaste ferite

Notte di fuoco sulla capitale ucraina e sui suoi dintorni, con 500 droni e decine di missili Shahed e Kinzhal in azione. Una donna di 47 anni è morta e oltre 20 persone sono rimaste ferite, tra cui alcuni bambini. Sospesa la fornitura di energia elettrica a un terzo della città: sono rimasti senza riscaldamento 320 mila persone, con 2.600 edifici residenziali, 187 asili, 138 scuole e 22 istituzioni sociali al freddo. Sui social il presidente Zelensky ha espresso la sua indignazione: «I rappresentanti russi partecipano a lunghi colloqui, ma in realtà sono i Kinzhal e gli 'shahed' a parlare per loro. Questo è il vero atteggiamento di Putin e della sua cerchia ristretta. Non vogliono porre fine alla guerra e cercano di sfruttare ogni occasione per causare all'Ucraina sofferenze ancora maggiori». L'obiettivo principale sono stati gli impianti energetici e le infrastrutture civili.

Altrettanto chiara la rivendicazione di Mosca: «Le truppe russe hanno sferrato un massiccio attacco sull'Ucraina utilizzando il sistema missilistico Kinzhal contro le infrastrutture energetiche e le imprese dell'industria della difesa, in risposta alle azioni di Kiev». Il comunicato è Lo ha riferito il ministero della Difesa russo confermando i pesanti attacchi sferrati sul Paese e in particolare su Kiev alla vigilia dei colloqui tra i presidenti ucraino e statunitense in Florida. "In risposta agli attacchi terroristici dell'Ucraina contro strutture civili in Russia, le Forze armate della Federazione Russa hanno sferrato ieri sera un massiccio attacco con armi a guida di precisione a lungo raggio lanciate da terra, aria e mare, tra cui missili balistici ipersonici Kinzhal e droni, contro infrastrutture energetiche utilizzate per gli interessi delle Forze armate ucraine e le imprese dell'industria della difesa ucraina", ha dichiarato il ministero in una nota. "Gli obiettivi dell'attacco sono stati raggiunti. Tutti gli obiettivi previsti sono stati colpiti", prosegue la nota.

Intanto si prepara l'incontro di domenica in Florida tra Zelensky e Trump; oggi pomeriggio ci sarà un colloquio preparatorio a cui partecipa anche l'Europa, con la presidente della Commissione Ursula von der Leyen e i leader dei Paesi membri. La base di partenza è l'ultimo round di colloqui tra Stati Uniti e Ucraina che ha prodotto un piano in 20 punti, inviato a Mosca.