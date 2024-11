Donald Trump sul palco in Florida - Reuters

COMMENTA E CONDIVIDI













Sembrava si dovesse attendere a lungo per un verdetto, e invece Donald Trump, almeno secondo Fox News, sarebbe diventato il 47esimo presidente Usa, il primo a ricoprire due mandati presidenziali non consecutivi dopo il dem Stephen Grover Cleveland (a fine '800). Il primo, anche, con una condanna penale e il presidente più vecchio ad insediarsi, a 78 anni. L'emittente televisiva è l'unica rete ad aver rotto gli indugi, dopo aver annunciato la conquista da parte del candidato repubblicano degli Stati chiave di Pennsylvania e Wisconsin: «Donald Trump eletto come prossimo presidente degli Stati Uniti» ha annunciato lo speaker dell'emittente mentre sullo schermo passavano le immagini dei sostenitori del tycoon raccolti nel Centro Congressi in Florida dove è atteso per un discorso.

E lui è già salito sul palco del convention center di Palm Beach, con la famiglia al completo. Ci sono Melania e tutti i figli, inclusa Ivanka Trump e il marito Jared Kushner. Dal pubblico si alza il coro “Usa Usa”. «Abbiamo salvato l'America» le sue prime parole, «stanotte abbiamo fatto la storia».

La sua sarebbe una vera e propria impresa senza precedenti perché è riuscito a tornare alla Casa Bianca sfidando ogni regola del politicamente corretto, sopravvivendo a due impeachment, vari processi, due condanne penali e vari scandali. Dopo l'assalto al Capitol sembrava un leader politico finito, abbandonato anche dal suo partito, che invece è riuscito a riconquistare.

Il vantaggio dei repubblicani si può leggere anche da un altro dato. Queste elezioni decretano infatti anche il rinnovo di tutti i seggi della Camera e di 34 su 100 seggi del Senato. Secondo le prime proiezioni, i repubblicani avrebbero preso il controllo del Senato, in mano fino ad oggi ai Democratici.