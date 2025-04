Soccorritori al lavoro intorno al teatro della tragedia - Reuters

COMMENTA E CONDIVIDI













Sono almeno 98 le vittime di un incidente avvenuto in una discoteca di Santo Domingo, capitale della Repubblica Dominicana dove centinaia di persone sono stata colpite dal crollo del tetto. La tragedia si è consumata martedì verso l’una di notte al club Jet Set durante un concerto del cantante di merengue Rubby Pérez. Purtroppo, il bilancio potrebbe aggravarsi ancora visto che sono tante le persone rimaste sotto le macerie. Ai morti accertati vanno inoltre aggiunti 150 feriti trasportati in ospedale. Tra le vittime il governatore provinciale Nelsy Cruz e l'ex lanciatore 51enne della Major League Baseball, Octavio Dotel. Al momento del disastro, nel locale si trovavano tra le 500 e le 1.000 persone. «Continuiamo a sgomberare i detriti e a cercare persone», ha dichiarato Manuel Méndez, direttore del Centro operativo di emergenza aggiungendo di aver motivo di credere «che molte persone siano ancora vive, e per questo le autorità non si fermeranno fino a quando non sarà trovato anche l'ultimo possibile sopravvissuto sotto le rovine». «La nostra città si sveglia per una terribile tragedia avvenuta al nightclub Jet Set. La mia più profonda solidarietà va alle famiglie che aspettano ancora notizie dei loro cari» ha scritto sui social il sindaco di Santo Domingo Carolina Mejia de Garrigò. I familiari dei dispersi si sono radunati sul posto e hanno condiviso le foto dei loro cari, mentre decine di ambulanze continuano a trasportare i feriti in ospedale. Al momento le cause del crollo sono ignote.