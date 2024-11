La cerimonia con cui i taleban hanno festeggiato l'anniversario della presa di Kabul, l'estate scorsa, a Parwan - Ansa

La questione era spuntata già nei corridoi dei centri congressi di Sharm el-Sheikh e Dubai, sedi rispettivamente delle Cop27 e Cop28. "Come far partecipare l'Afghanistan, tra i dieci Paesi più colpiti, ai negoziati per arginare il riscaldamento globale senza legittimare il governo dei taleban?" Gli studenti coranici, tornati al potere il 15 agosto 2021,esercitano un regime di fatto per la comunità internazionale che rifiuta il riconoscimento per il mancato riconoscimento dei diritti di base alle donne, dall'istruzione alla libertà di movimento. L'Emirato - come l'hanno chiamato - non occupa un seggio nell'Assemblea generale. Di conseguenza non è nemmeno parte della Conferenza Onu contro il cambiamento climatico da cui sono originate le Conferenze delle parti o Cop. Da qui l'esclusione dagli ultimi summit.

La Cop29 di Baku ha trovato un escamotage. I taleban ci sono ma non a pieno titolo. A rappresentare il Paese al vertice, è il direttore dell'Agenzia nazionale di protezione ambientale, Mawlawi Matiulhaq Khalis, già arrivato in Azerbaigian insieme a una squadra di esperti. "Parleremo della vulnerabilità dell'Afghanistan e dei problemi che affronta a causa del cambiamento climatico e cercheremo soluzioni comuni con il resto del mondo", ha spiegato Khalis. E ha aggiunto che il governo taleban "è pronto alla collaborazione". Quest'ultima affermazione non è una novità. Con il congelamento della metà dei sette miliardi di dollari di fondi esteri della deposta Repubblica e lo stop agli aiuti internazionali, l'Afghanistan lotta per riprendersi dal collasso economico. La metà della popolazione ha necessità di assistenza umanitaria per sopravvivere. Gli effetti dell'emergenza climatica peggiorano lo scenario economico dato che oltre l'80 per cento della popolazione vive dall'agricoltura. Secondo il Notre Dame global adaptation index, il Paese è al sesto posto nella classifica dei più esposti. Lo scorso inverno è stato particolarmente drammatico a causa delle forti nevicate e delle piogge torrenziali che hanno devastato quasi 200mila ettari di raccolti. In questo contesto, appare opportuno coinvolgere chi amministra lo Stato, per quanto in modo autocratico e liberticida, nei negoziati di Baku.

La delegazione afghana, comunque, non gode dello status di rappresentante governativo, pertanto non parteciperà all'assemblea di domani e mercoledì dei leader internazionali. Sarà però ammessa negli eventi cosiddetti di secondo livello che hanno un carattere più pratico e meno politico. La Cop29 è, comunque, una prima volta per i taleban: si tratta dell'evento internazionale di maggior rilievo a cui sono presenti, pur con tutti i distinguo. La speranza degli attivisti è che la trattativa diventi l'occasione per premere sull'Emirato affinché attenui alcune delle sue politiche più discriminatorie nei confronti delle donne. E non, al contrario, l'opportunità di affari sulle terre rare, i minerali critici di cui le viscere della nazione sono ricche e il mondo è affamato.

Il summit si è aperto questa mattina con il forte monito del segretario generale Antonio Guterres: "Coloro che cercano disperatamente di ritardare e negare l'inevitabile fine dell'era dei combustibili fossili cercano di trasformare l'energia pulita in una parolaccia. Perderanno. L'economia è contro di loro. Le soluzioni non sono mai state più economiche e accessibili". Gli ha fatto eco, il responsabile Onu del vertice, Simon Stiell, che ha esortato a una riforma dell'architettura finanziaria internazionale mentre il presidente della Cop29, Mukhar Babayev, ha detto che il mondo è "sulla strada della rovina". Dopo l'inaugurazione, domani e mercoledì sarà il turno dei leader globali: si prevede la presenza di una novantina di capi di Stato e di governo anche i Grandi - da Joe Biden a Ursula von der Leyen - hanno dato forfait. L'intervento della premier italiana Giorgia Meloni è atteso per mercoledì.