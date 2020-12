Loujain al-Hathloul - Archivio

COMMENTA E CONDIVIDI











Cinque anni e 8 mesi di carcere: è arrivata questa mattina la sentenza di condanna per Loujain al-Hathloul, l'attivista per i diritti delle donne detenuta in Arabia Saudita dal 2018, dopo essere stata protagonista di una campagna per il diritto di guidare l'automobile.

Il processo aveva attirato sull'Arabia Saudita un'ondata di sdegno internazionale, tra cui le critiche pesanti del presidente eletto Joe Biden: Loujain, in vari incontri con i familiari, aveva denunciato di essere stata torturata e molestata durante la sua detenzione, a partire dal 16 maggio 2018, quando era stata arrestata con un'altra dozzina di attiviste.

Il verdetto è stato riportato dal giornale Sabq and al-Shark al-Awsat.

Loujain, che ha compiuto 31 anni in carcere la scorsa estate, era stata accusata di attentato alla sicurezza nazionale. La corte ha "scontato" dalla condanna 2 anni e 10 mesi, cioè il tempo che la donna ha già trascorso in carcere.

QUI LA SUA STORIA