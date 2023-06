Il ciclone Biparjoy, che significa "disastro" in lingua bengali, ha colpito ieri lo Stato indiano del Gujarat, vicino al confine con il Pakistan. Completamente devastati 145 villaggi nella zona del Kutch e oltre mille quelli rimasti senza elettricità: secondo le autorità locali il vento ha raggiunto i 140 chilometri orari. Il governo Indiano, ormai abituato a questi eventi estremi, sempre più frequenti per il cambiamento climatico, aveva già organizzato nei giorni scorsi l’evacuazione di 100mila residenti lungo la costa. La popolazione è stata trasferita in rifugi allestiti negli auditorium scolastici e in altri edifici governativi nell’entroterra. Queste precauzioni hanno scongiurato il peggio: solo due pastori fra i dispersi.