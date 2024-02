Il presidente Joe Biden sale a bordo dell'Air Force One - Ansa

Poche anzi pochissime conferenze stampa, gradini meno alti per imbarcarsi sull'Air Force One, e spostamenti minuziosamente curati nel dettaglio. La Casa Bianca ha costruito negli anni una "bolla" intorno a Joe Biden per schermarlo da potenziali gaffe o problemi fisici, nella consapevolezza che a causa della sua età ogni eventuale passo falso sarebbe amplificato dei media.

Nonostante le protezioni il presidente non ha voluto sentire ragioni giovedì scorso e - riporta il New York Times - ha voluto presentarsi davanti alle telecamere per rispondere al rapporto del procuratore speciale Robert Hurt sulle carte segrete. Un'apparizione che è risultata dannosa per il Biden: lo staff della Casa Bianca ha cercato invano di fermare il presidente dopo la fine del suo intervento programmato sul rapporto, ma Biden - come spesso accade - ha ripreso la parola per rispondere a una domanda su Gaza ed è scivolato in una gaffe sul presidente messicano che ha riacceso i dubbi sulle sue capacità cognitive e sulla sua adeguatezza alla presidenza.