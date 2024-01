Il dramma è avvenuto in Gran Bretagna, a Skegness, nel Lincolnshire - Ansa

COMMENTA E CONDIVIDI













Bronson Battersby, 2 anni, è morto di stenti. Il suo corpo è stato trovato accoccolato a quello senza vita del padre sessantenne, Kenneth, ucciso in casa a Skegness, nel Lincolnshire, da un infarto. Il dettaglio che scuote l’opinione pubblica britannica è la tempistica del ritrovamento avvenuto, lo scorso 9 gennaio, almeno due settimane dopo il presunto decesso dell’uomo a cui il bambino era stato affidato per il Natale.

A riconoscere il corpo del piccolo è stata la mamma, Sarah Piesse, 43 anni, da tempo separata da Kenneth. Sul suo affido condiviso, questo è quanto ha ricostruito la stampa locale, vigliavano i servizi sociali. Un operatore del Comune aveva bussato alla porta dei Battersby il 2 e il 4 gennaio per un’ispezione ma nessuno gli aveva risposto. In entrambe i casi era seguita una segnalazione alla polizia che, tuttavia, non è intervenuta prima del 9. Entrati in casa gli agenti hanno trovato i due cadaveri. È invece sopravvissuto il cane, il boxer Skylar. Il referto del medico legale, ufficializzato martedì, ha escluso l’avvelenamento da monossido di carbonio inizialmente indicato come possibile causa del decesso. Kenneth è morto di infarto; Bronson di fame e di sete. Il Paese si chiede sgomento perché le autorità non sono intervenute prima. La madre Sarah sottolinea: “I servizi sociali sapevano che il mio ex marito aveva problemi di cuore e che non stava bene. Erano consapevoli dei rischi a cui era esposto il bambino”.

Sul caso, citato anche in un dibattito alla Camera dei Comuni, sono in corso ulteriori indagini. Il problema delle persone che muoiono in solitudine nei propri appartamenti non è nuovo in Galles e Inghilterra. Secondo una ricerca dell’Università di Oxford e dell’Imperial College, pubblicata l’anno scorso sul Journal of the Royal Society of Medicine, il numero dei cadaveri scoperti molto tempo dopo il decesso, spesso in avanzato stato di decomposizione, è in costante aumento dal 1980. Tendenza che i ricercatori attribuiscono alla “sempre più ampia disgregazione delle reti di supporto sociale formali che informali”, ovvero alla solitudine e all’isolamento. Emergenza di portata internazionale. Nel 2021, questo è solo un esempio, il corpo “mummificato” di Laura Winham, 38 anni, affetta da schizofrenia, fu trovato a Woking, in Surrey, tre anni dopo la sua morte.