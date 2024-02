Il presidente americano Joe Biden e il re Abdallah di Giordania alla Casa Bianca - Ansa

COMMENTA E CONDIVIDI













Gli Stati Uniti vogliono che a Gaza tacciano le armi. «Stiamo lavorando a una tregua tra Israele e Hamas di almeno sei settimane», ha detto il presidente Joe Biden, dopo un incontro alla Casa Bianca con il re Abdallah di Giordania. «La grande operazione militare di Israele a Rafah non può procedere senza un piano credibile per proteggere oltre un milione di civili», ha aggiunto il Presidente americano. «Molte persone sono state sfollate, sfollate più volte - ha ricordato Biden - in fuga dalla violenza nel nord e ora sono stipate a Rafah, esposte e vulnerabili. Hanno bisogno di essere protette», ha concluso.



«Questa guerra deve finire, serve un cessate il fuoco permanente», gli ha fatto eco il re Abdallah, sottolineando che gli «attacchi contro civili, donne e bambini, inclusi quelli del 7 ottobre, non posso essere accettati da nessun musulmano».

Intanto, un portavoce dell'Unicef ha riferito ad Al Jazeera che «settemila bambini hanno perso le loro famiglie a Gaza», precisando che «la situazione è peggiorata con la minaccia di un'operazione militare a Rafah, nel sud della Striscia», da parte di Israele.