L'esercito all'esterno dell'ospedale di Medici senza frontiere attaccato a Kabul - Ansa

Uomini armati hanno attaccato un ospedale a Kabul, in Afghanistan. Lo ha riferito un portavoce del ministero dell'Interno, aggiungendo che le forze speciali afghane sono sul posto. Al momento dell'attacco l'ospedale - dove, secondo il quotidiano "Guardian", lavora la Ong Medici senza frontiere (Msf) - era pieno di medici e pazienti. La struttura ospita una maternità. Secondo testimoni le vittime all'interno, tutte civili, sarebbero almeno cinque.

Non è ancora chiara la responsabilità dell'assalto e se ci siano stati vittime o feriti. Stando a fonti del ministero dell'Interno, nella clinica era in visita il viceministro della Salute. Sarebbero decine le persone intrappolate all’interno dalla sparatoria: una quarantina, invece, sono state portate in salvo. Il fumo nero è salito in cielo sopra l'ospedale che si trova in un quartiere per lo più sciita che è stato il luogo di precedenti attacchi da parte di militanti dello Stato Islamico. Marwa Amini, vice portavoce del ministero dell'Interno, ha affermato che la polizia sta cercando di tenere la situazione sotto controllo.



Sangue anche nell'Est. Un kamikaze si è fatto esplodere durante una cerimonia funebre nella zona orientale dell'Afghanistan. Lo hanno riferito fonti ufficiali, secondo le quali ci sarebbero "almeno dieci morti".