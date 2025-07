Gli effetti dell'alluvione che ha colpito il Texas - Reuters

Piogge torrenziali si abbattono sulla contea di Kerr, in Texas, causando almeno tredici morti e 23 dispersi, fra i quali ci sarebbero dei bambini di un campo scuola travolto dalle alluvioni. Il bilancio esatto non è ancora chiaro, ma le autorità temono il peggio e alcuni media locali parlano infatti di centinaia di persone disperse.

I soccorritori sono al lavoro senza sosta da ore e hanno invitato a più riprese i residenti a non lasciare le loro abitazioni così da non esporsi a rischi. «Ulteriori piogge sono previste nell'area. E anche se dovessero essere leggere, è possibile che ci sia un peggioramento delle inondazioni», hanno avvertito le autorità esortando alla massima cautela. «Stiamo cercando di identificare le persone» decedute per le alluvioni «molto devastanti e mortali», hanno aggiunto sottolineando di essere al corrente che alcuni bambini in un campo estivo risultano dispersi «ma non siamo sicuri del numero».

L'allerta è scattata durante la notte. La prima chiamata di emergenza è arrivata alle autorità intorno alle 4.26 del mattino ora locale. Poi è stato un susseguirsi. I soccorsi iniziali sono stati rallentati dalle violente piogge, ma ora sono pienamente operativi. L'obiettivo è cercare è trovare i dispersi prima che sia notte. Sui social media alcuni genitori hanno postato foto di alcune ragazze sperando di riuscire a localizzarle. Un grande magazzino Walmart nell'area è attualmente usato come punto di ritrovo e di soccorso per coloro che non possono accedere alle loro abitazioni a causa dell'acqua.



L'alluvione ricorda quella mortale accaduta nella stessa aerea nel luglio del 1987, quando il livello del fiume Guadalupe si era alzato di nove metri travolgendo uno scuolabus e un furgone che trasportavano adolescenti a un campo estivo nelle vicinanze. Allora morirono dieci ragazzi e altri 33 si salvarono aggrappandosi a rami di alberi fino all'arrivo dei soccorsi. Il bilancio dell'alluvione delle ultime ore potrebbe superare facilmente quello del 1987, hanno ammesso le autorità osservando come in alcune aree di Kerr è caduta nell'arco di poche ore la pioggia di un'estate intera. Il quadro è peggiorato dai terreni aridi dell'area che si allagano molto rapidamente. In sole tre ore il livello del fiume Guadalupe è salito di 6,7 metri, raggiungendo uno dei suoi livelli più alti della storia. Poche ore dopo, però, l'idrometro per misurarlo è stato danneggiato dall'inondazione.