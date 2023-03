COMMENTA E CONDIVIDI













L'anno scolastico è cominciato da pochi giorni e le ragazze sono ancora fuori dalle aule. I taleban continuano ad accampare la scusa di non disporre delle strutture necessarie per far studiare le alunne "in sicurezza", vale a dire separate dai maschi. Domenica diverse decine di afghane sono scese in piazza a manifestare contro questo divieto, al grido "l'istruzione è un nostro diritto". Ma la protesta è durata poco: i taleban hanno disperso il gruppo di donne, così come raccontato da alcuni organi di stampa che operano fuori del Paese, come Afghanistan International Tv e il giornale online Hasht-e-Sub. In alcuni video diffusi sui social, si vede il gruppo di donne che manifestano slogan come "Una madre istruita costruisce una nazione forte", "L'istruzione è un nostro diritto", "Nazioni Unite, rompete il vostro silenzio" e "Diritto, giustizia e libertà". Alcune attiviste sarebbero anche state arrestate e la missione delle Nazioni Unite in Afghanistan (Unama) ha confermato che sta seguendo da vicino la questione. Lo scrive la stessa missione sul suo account Twitter, sottolineando che "le donne e le ragazze afghane hanno il diritto di lamentarsi contro le politiche che limitano gravemente i loro diritti umani" e che "le autorità de facto devono rispettare le libertà fondamentali di tutti gli afghani".



“An educated mother builds a strong nation”



A group of fearless women protesting in Kabul today against the Taliban’s BAN on female education.



552 days since the Taliban BANNED girls from school. 98 days since they banned women from university.pic.twitter.com/oVxXSsF61l — Shabnam Nasimi (@NasimiShabnam) March 26, 2023





Despite the Taliban's ongoing repression and arrests, the women of Afghanistan take to the streets of Kabul to protest against the brutal regime's violation of their rights.



Let's amplify their voices and stand with them in their fight for freedom! pic.twitter.com/EOPQE7QuHi — Sitarah Mohammadi (@sitarah_m) March 27, 2023

A scuole chiuse da quasi due anni, l'istruzione femminile è diventata un crimine. Ma negli ultimi mesi stanno prendendo piede le lezioni online, organizzate da diverse ong internazionali. I corsi sono soprattutto di inglese, unico ponte con il resto del mondo. I taleban non hanno vietato questo tipo di istruzione, né internet conosce limitazioni che non siano quelle tecniche.

Nel Paese tra i più poveri del mondo, secondo la Banca Mondiale solo il 18% degli abitanti ha accesso alla rete. I collegamenti sono comunque funestati da continue mancanze di corrente. Una delle scuole che offre lezioni online, la Rumi Academy, è passata da 50 studenti a 500 dal 2021. L'Università del popolo, anch'essa online, ha registrato 15mila iscrizioni dall'agosto 2021, quando i taleban hanno ripreso il potere; il suo direttore, Daniel Kalmanson, ha detto alla Reuters che le studentesse possono seguire tutte le lezioni che desiderano, negli orari che i collegamenti consentono e che i problemi tecnici di linea saranno considerati al momento degli esami. L'organizzazione no profit Learn Afghanistan, che gestisce diverse scuole di comunità, comprese alcune online, ha detto che tutte le sue lezioni saranno rese disponibili gratuitamente nelle principali lingue parlate in Afghanistan. Il gruppo inoltre trasmette le sue lezioni anche via radio, usata moltissimo nelle aree rurali.