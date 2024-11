Kamala Harris esce di scena - Reuters

«Accetto la sconfitta ma non mollo la battaglia». Con queste parole la democratica Kamala Harris ha rotto il silenzio seguito alla schiacciante la vittoria di Donald Trump. Salita sul palco della Howard University di Washington ha ringraziato la sua famiglia per esserle stata accanto durante la campagna, il governatore del Minnesota, Tom Walz, scelto come suo vice, e il presidente Joe Biden. «Il risultato di queste elezioni non è quello che volevamo – ha sottolineato commossa – ma non ci arrenderemo e continueremo a lottare». Ha confermato di aver parlato a Trump della «pacifica transizione» da un’amministrazione all’altra e ha dedicato un pensiero speciale ai giovani: «È normale sentirsi tristi e delusi ma – ha spiegato con tono quasi materno – sappiate che a volte la lotta richiede tempo». «Non fidatevi di chi vi dice – ha aggiunto – che una missione è impossibile solo perché non è mai stata fatta». Inciso interpretato come un incoraggiamento a sperare che, prima o poi, alla Casa Bianca arrivi una donna. «Non è tempo di disperare ma di riorganizzarsi e di andare avanti. Dalla nostra parte – ha concluso – abbiamo la luce dell’ottimismo, della fede, della verità e del servizio».