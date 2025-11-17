L'Ecuador del fedelissimo Noboa dice no a Trump e alle basi Usa

Gli elettori ecuadoriani hanno respinto con decisione il ritorno delle basi militari statunitensi nel Paese sudamericano nel referendum di domenica, un duro colpo politico per il presidente Daniel Noboa amico di Donald Trump. Con tre quarti dei voti scrutinati, circa il 60% degli ecuadoriani aveva votato 'no' alla revoca del divieto di lunga data sulle basi straniere. Il rifiuto impedisce di fatto all'esercito Usa di tornare alla base aerea di Manta, sulla costa del Pacifico, un tempo fulcro delle operazioni antidroga di Washington.

Si tratta di una grave sconfitta per Noboa, che ha puntato le sue fortune politiche sulla lotta alla dilagante violenza dei cartelli e sulla creazione di un'alleanza con il presidente americano Trump e sposando il piano del tycoon di ritorno in grande stile negli Stati Uniti i quello che un tempo chiamavano il Giardino di casa: l'America Latioa. Il voto è avvenuto sullo sfondo degli attacchi aerei militari statunitensi contro presunte imbarcazioni di narcotrafficanti nei Caraibi e nel Pacifico, una politica divisiva che Noboa ha sostenuto.