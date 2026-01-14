I possibili obiettivi di un intervento Usa in Iran. La Farnesina: fuori gli italiani dal Paese

Turchia, Arabia Saudita, Oman ed Emirati Arabi Uniti stanno facendo il possibile, dietro le quinte della diplomazia, per evitare un intervento militare degli Stati Uniti in Iran. Ma secondo alcune fonti interpellate dalla Cnn «il ritmo dei colloqui è lento e, a questa velocità, c’è il rischio che sia già troppo tardi». La cifra che caratterizza il diciannovesimo giorno di proteste a Teheran è l’alta tensione. Come avvenne a giugno, alla vigilia dei raid Usa sulle infrastrutture nucleari iraniani, quelli che segnarono l’inizio della guerra dei dodici giorni, una parte del personale (anche britannico) della base aerea statunitense di al-Udeid, in Qatar, la più grande “a stelle e strisce” in Medio Oriente, è stata incoraggiata a lasciare la struttura «per motivi di precauzione». Poco dopo, ha attivato i sistemi di difesa anti-missilistica. Secondo Reuters l’attacco americano, se ci sarà, avverrà entro giovedì sera. Circostanza avvalorata dalla sospensione delle comunicazioni dirette tra il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, e l’inviato speciale americano Steve Witkoff che lo scorso fine settimana ha incontrato segretamente in Florida il principe ereditario iraniano in esilio, Reza Pahlavi. Anche la Farnesina ha invitato tutti gli italiani che possono farlo a lasciare il Paese.

Tutto dipende da quello che deciderà di fare il presidente Donald Trump che, martedì, aveva mandato un messaggio di rassicurazione ai «patrioti iraniani» in rivolta contro il regime: «Gli aiuti – ha tuonato – stanno arrivando». Il tycoon aveva promesso che sarebbe intervenuto «con un’azione molto forte» se il governo di Teheran avesse cominciato le esecuzioni capitali dei manifestanti arrestati. Le autorità iraniane, da parte loro, hanno accettato e rilanciato la sfida accelerando i tempi delle prime impiccagioni. Mentre la politica fa il suo corso, nel Paese procede la conta delle vittime e degli arresti. Secondo la Human Rights Activist New Agency il bilancio dei morti identificati è di 2.571 persone. La portata reale della mattanza in corso è un rebus considerato che, solo nella notte tra l’8 e il 9 gennaio, a perdere la vita nelle rivolte andate in scena in tutte le 31 province iraniane sarebbero stati, così ha contato Iran International, almeno 12mila persone.

Ma quali sono i possibili obiettivi dell'intervento iraniano? In mancanza dell'ordine di attacco e di un dispositivo di forze preciso, pronto all’azione nell’area, l’eventuale supporto statunitense ai rivoluzionari iraniani, per dare un contributo al rovesciamento del regime degli ayatollah, potrebbe configurarsi con un insieme di attacchi cibernetici, elettronici, cinetici e di forze speciali. Ma gli eventuali raid missilistici americani, dall’aria e dal mare, potrebbero puntare innanzitutto contro le sedi del potere centrale a Teheran, degli apparati repressivi dei pasdaran, dei paramilitari basij e del sistema di sicurezza interno, tutti coinvolti nel bagno di sangue a danno dei rivoltosi.

Non è ben chiaro se sarebbero prese di mira anche le basi missilistiche della componente aerea dei pasdaran. Il quartier generale di Teheran rappresenterebbe il bersaglio numero uno: è il vertice, anche politico-militare, ma la struttura è molto decentrata. Dispone infatti di una pluralità di unità militari repressive regionali, in parte autonome nell’operare, avvalendosi per lo più di personale nativo dell’area di assegnazione. L’ordito è concepito in teoria per poter continuare a funzionare anche in caso di invasione del Paese o di decapitazione della leadership ed è configurato per fornire un elemento di comando e controllo a miliziani irregolari.

A seconda delle opzioni, della complessità e della durata dei raid potrebbe essere colpita l’infrastruttura energetica, concentrata prevalentemente nel sud-ovest e nel polo di riesportazione dell’isola di Kharg, da cui fluisce il 90% dell’export iraniano di idrocarburi.

Ci sono poi le sedi della compagnia Khatam al-Anbiya che gestisce gran parte dei progetti infrastrutturali del Paese, sotto sanzioni del Tesoro statunitense, dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite, perché perno dell’autofinanziamento dei pasdaran e di parte dei proventi del programma atomico, dello sviluppo missilistico e delle attività terroristiche del regime.