Guerra in Iran: cosa si nasconde dietro "l'inazione" della Cina

È la grande "assente" dal teatro di guerra mediorientale. Ma quella della Cina è una “inazione” reale o soltanto apparente? Come si muove o muoverà il gigante asiatico dopo che la guerra scatenata dagli Usa e da Israele in Iran minaccia di tracimare e comunque non sembra destinata a finire presto? In realtà la strada lungo la quale può agire Pechino (e agire le sue leve) è molto stretta. Un sentiero impervio, che impone delicati equilibrismi, disegnato dai principi stessi che guidano la (cauta) politica estera del gigante asiatico. L’alternativa d’altronde – l’intervento armato in sostegno di Teheran – significherebbe di fatto il precipitare della guerra in una dimensione mondiale. E mentre a Pechino si riunisce la Conferenza politica consultiva del popolo cinese (Cppcc), l'organo consultivo, e subito dopo l'Assemblea nazionale del popolo (Npc) - le cosiddette "Due sessioni" -, c’è chi suggerisce che la guerra potrebbe aprire delle finestre di opportunità per la Cina. Come quella di presentarsi come un "agente" di ordine e di stabilità. Ma non basta: gli Usa ingaggiati nella guerra in Iran (e già “provati” dal flusso di armi all’Ucraina) necessariamente saranno meno presenti nell’Indo-Pacifico. Un vantaggio per il Dragone.

Nel 2025, la Cina ha acquistato oltre l'80% del petrolio iraniano spedito, con uno sconto significativo, pari al 13,5% di tutto il petrolio importato dalla Cina via mare. I due Paesi hanno firmato un accordo di cooperazione strategica (non militare) della durata di 25 anni nel 2021. Non solo: Pechino ha "assorbito" l'Iran nei BRICS e nell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, offrendo a Teheran "La concessione all'Iran dell'accesso al sistema di navigazione satellitare BeiDou-3 (BDS) ha di fatto cambiato il corso della guerra. Quali sono i contorni dei rapporti tra Iran e Cina? Pechino è stata un'ancora di salvezza per l'economia iraniana, colpita dalle sanzioni internazionali. protezione diplomatica, integrazione istituzionale, una cooperazione militare visibile e un impulso economico, il tutto senza oltrepassare il limite di uno scontro diretto che innescherebbe una guerra più ampia". Ma non basta. Dalla Guerra dei 12 Giorni dello scorso anno, il gigante asiatico ha silenziosamente intensificato il suo supporto militare all'Iran. In particolare, come sottolineano gli analisti militari, ha sanato uno dei punti deboli più significativi del Paese. "Prima del 2026, l'Iran si affidava ampiamente al GPS controllato dall'Occidente per il puntamento di droni e missili balistici, una condizione che in seguito si è rivelata il tallone d'Achille dell'Iran. Mentre molti missili iraniani raggiungevano Israele, il diffuso disturbo del GPS da parte di Stati Uniti e Israele ha ridotto drasticamente la precisione dei pacchetti di attacco iraniani e ha permesso ai jet israeliani di sorvolare l'Iran quasi senza opposizione. Questi eventi hanno portato l'Iran a disattivare formalmente la ricezione GPS a livello nazionale verso la fine della guerra, ma a quel punto era già troppo tardi".