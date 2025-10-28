Georgia, partito di governo chiede il bando dell'opposizione

Il partito al governo in Georgia ha affermato oggi di aver chiesto alla Corte Costituzionale di mettere al bando le tre principali forze di opposizione, una mossa che i critici hanno condannato come un passo finale verso un regime autoritario. La Georgia è impantanata in una crisi politica dalle elezioni parlamentari dello scorso anno, che l'opposizione ritiene siano state truccate. L'opposizione si è rifiutata di riconoscere il nuovo Parlamento e il nuovo governo. Le tensioni si sono aggravate dopo che il governo ha accantonato i colloqui di adesione all'Ue con Bruxelles, innescando mesi di proteste di piazza che si sono recentemente attenuate a causa della repressione di politici dell'opposizione, giornalisti critici e attivisti.

La presidente del Parlamento Shalva Papuashvili, del partito al governo Sogno Georgiano, ha dichiarato di aver chiesto alla Corte Costituzionale di mettere al bando il Movimento Nazionale Unito dell'ex presidente incarcerato Mikheil Saakashvili, la Coalizione Ahali per il Cambiamento e il Partito Georgiano Forte-Lelo. Li ha accusati di "aver ripetutamente minato la legittimità del governo e di aver agito contro l'ordine costituzionale dello Stato". Papuashvili ha affermato che anche altri gruppi più piccoli "strettamente legati" ai tre potrebbero essere perseguiti. Sogno Georgiano sostiene che l'opposizione abbia "sistematicamente tentato di rovesciare o modificare con la forza l'ordine costituzionale della Georgia" e "sostenuto forze straniere" nel minare l'indipendenza del Paese. La Corte costituzionale, ampiamente considerata controllata dal partito al governo, ha nove mesi di tempo per pronunciarsi sulla richiesta. L'ex presidente Salome Zurabishvili ha definito la mossa "il passo definitivo nel regno del terrore della Georgia", affermando che mira a trasformare il Paese in un "regime autoritario in stile russo".