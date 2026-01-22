Frana su campeggio in Nuova Zelanda: decine di dispersi, molti bambini

Una frana si è abbattuta su un campeggio nella Nuova Zelanda settentrionale spazzata dalla pioggia, causando la scomparsa di decine di persone, come riferito dalla polizia e dai soccorritori. Il fango ha seppellito e schiacciato un blocco docce del campeggio, che si trova ai piedi del vulcano spento Monte Maunganui, come mostrato da video e foto diffuse dai media locali. I primi soccorritori sul posto hanno dichiarato di aver sentito inizialmente voci provenienti da sotto le macerie. «Mentre la terra si muove ancora, stanno svolgendo una missione di soccorso», ha detto il vice commissario di polizia Tim Anderson ai giornalisti presenti sul posto. «Non posso basarmi sui numeri. Quello che posso dire è che si tratta di cifre singole». La frana ha colpito diversi camper e il blocco docce del campeggio, che si trova sull'Isola del Nord, in una zona colpita da forti piogge. Le persone presenti nel campeggio hanno subito cercato di scavare tra le macerie e hanno sentito delle voci. Il comandante dei vigili del fuoco William Pike ha confermato ai giornalisti: «La nostra prima squadra antincendio è arrivata ed è riuscita a sentire le stesse voci». Ma i soccorritori hanno subito ritirato tutti dal luogo dell'incidente a causa del rischio di pericolosi movimenti del terreno. Alla domanda se da allora si fossero udite delle voci, ha risposto: «Non che io sappia, no».

Il comandante della polizia regionale Tim Anderson ha dichiarato che «molti bambini sono tra i dispersi». Il ministro per le emergenze Mark Mitchell ha dichiarato a Rnz che alcune parti della costa orientale sembravano «una zona di guerra», con elicotteri schierati per salvare le famiglie che si riparavano sui tetti dalle inondazioni e stati di emergenza locali dichiarati in cinque regioni del Northland e dell'East Cape a causa di giorni di piogge torrenziali da record. Le riprese dal Monte Maunganui hanno mostrato camper rovesciati e alberi abbattuti. Testimoni hanno riferito ai notiziari locali di aver sentito un rumore incredibilmente forte prima di vedere un'ampia fetta di collina colpire il campeggio. Alister McHardy, un pescatore che si trovava nelle vicinanze, ha raccontato al Nz Herald di aver sentito «un rombo di tuoni e uno schianto di alberi», prima di alzare lo sguardo e vedere «l'intera collina cedere». «C'erano persone che correvano e urlavano e ho visto altre persone venire travolte. Ci sono persone intrappolate», ha detto.