Fame, 16 zone del mondo sull'orlo della catastrofe alimentare

La Fao e il Pam, le due agenzie alimentari delle Nazioni Unite, lanciano l'allarme su 16 focolai di fame nel mondo che colpiscono milioni di persone. Una situazione di carestia causata dalla carenza di finanziamenti che aggrava ulteriormente le loro condizioni già disastrose. Il rapporto congiunto dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (Fao) e del Programma alimentare mondiale (Wfp, Pam) afferma che conflitti e violenze stanno causando una grave insicurezza alimentare nella maggior parte dei paesi identificati a rischio.

Le agenzie con sede a Roma hanno indicato Haiti, Mali, Palestina, Sud Sudan, Sudan e Yemen come i peggiori, "dove le popolazioni affrontano un rischio imminente di fame catastrofica". Anche Afghanistan, Repubblica democratica del Congo, Myanmar, Nigeria, Somalia e Siria sono stati classificati come "molto preoccupanti", mentre Burkina Faso, Ciad, Kenya e la situazione dei rifugiati Rohingya in Bangladesh sono stati inseriti nell'elenco.

"Siamo sull'orlo di una catastrofe alimentare completamente prevenibile che minaccia di causare carestia diffusa in diversi paesi", ha dichiarato la direttrice del WFP, Cindy McCain, avvertendo che la mancata azione "non farà che alimentare ulteriore instabilità, migrazione e conflitti". I finanziamenti per gli aiuti umanitari erano "pericolosamente insufficienti", afferma il rapporto, indicando solo 10,5 miliardi di dollari ricevuti sui 29 miliardi di dollari necessari per aiutare le persone a rischio. Il WFP ha affermato che, a causa dei tagli ai finanziamenti, ha ridotto l'assistenza a rifugiati e sfollati, sospendendo al contempo i programmi di alimentazione scolastica in alcuni Paesi.

La Fao ha avvertito che gli sforzi per proteggere i mezzi di sussistenza agricoli sono stati minacciati, "essenziali per stabilizzare la produzione alimentare e prevenire crisi ricorrenti". Sono necessari finanziamenti per le sementi e per i servizi sanitari per il bestiame, ha sottolineato, "prima dell'inizio della stagione della semina o del verificarsi di nuovi shock".