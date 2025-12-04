Perché Genova (con l'ex Ilva) oggi è il cuore della protesta dei lavoratori

Tensioni stamane a Genova, dove un operaio Fiom è stato ferito alla testa durante il teso confronto in atto tra manifestanti e polizia davanti alla prefettura. I manifestanti, con un mezzo da lavoro, hanno staccato una parte degli alari a protezione della prefettura. In precedenza i manifestanti avevano intonato cori contro il ministro delle Imprese, Adolfo Urso.

Il corteo dei metalmeccanici è partito puntuale stamattina alle 9 dai giardini Melis di Cornigliano, con lo striscione "Genova lotta per l’industria" a fissare il tono della giornata. La manifestazione, proclamata dai sindacati metalmeccanici nell’ambito della vertenza ex Ilva, ha raccolto lavoratori provenienti dalle principali fabbriche genovesi, da Ansaldo Energia a Piaggio Aerospace fino a Fincantieri. In testa anche quattro mezzi pesanti dello stabilimento ex Ilva, portati in corteo come segno concreto della richiesta di tutela produttiva.

La sindaca di Genova, Silvia Salis, ha raggiunto i manifestanti a Cornigliano. Le sue dichiarazioni chiariscono l’attesa che la città ripone nel confronto con il governo: «Ci aspettiamo risposte. Vogliamo sapere cosa succede ai nostri lavoratori, cosa accade se la gara va deserta, qual è l’impegno del governo se dovesse succedere». Salis ha ribadito anche la posizione sull’ipotesi di ingresso pubblico: «Chiediamo che il governo entri nella gara. Se non ci fossero privati interessati, una statalizzazione anche transitoria potrebbe rendere gli impianti attrattivi per una successiva nazionalizzazione. Se non si nazionalizza, a gara deserta la soluzione è chiudere». L’invito conclusivo è stato a mantenere la protesta entro confini non violenti, «per non fornire alibi».

Al centro della mobilitazione c’è il piano industriale che, secondo i sindacati, è stato radicalmente modificato rispetto alle previsioni iniziali. Michele De Palma, segretario generale della Fiom Cgil, sintetizza così la contestazione: «Stiamo scioperando per la dignità del lavoro. È inaccettabile che il governo, che aveva presentato un piano condiviso con tre Dri e quattro forni elettrici, di cui uno a Genova, abbia cambiato completamente le carte in tavola e fermato tutti gli impianti». De Palma richiama anche le parole del ministro Urso: «Ieri l’ho sentito dire che va tutto bene. Ma non è così, la realtà è un’altra».

Questo fronte di protesta si collega idealmente a Taranto, dove fino alla scorsa notte i lavoratori dell’ex Ilva erano in presidio continuo. Là, tra cancelli interni ed esterni, il blocco delle statali e l’area imprese, si era arrivati a una mobilitazione a oltranza, poi sospesa stamattina dopo giorni segnati da freddo, pioggia e falò improvvisati. Anche a Taranto le sigle sindacali contestano ciò che definiscono un “piano a ciclo corto” che, nella loro lettura, aprirebbe la strada alla chiusura entro marzo. Le segreterie Fim, Fiom Uilm e Usb di Taranto hanno deciso di «riportare al consiglio fabbrica, convocato in maniera permanente, le prossime iniziative di lotta».

Il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, ha risposto ieri in Parlamento, affermando che «non c’è nessun piano di chiusura» e che la manutenzione straordinaria servirà a consegnare entro marzo impianti «funzionanti e sicuri con almeno 4 milioni di capacità produttiva». Ha aggiunto che a Genova non ci sarà cassa integrazione e che a Novi Ligure «tutti resteranno al lavoro». Ha insistito inoltre sul fatto che l’amministrazione straordinaria non può essere una soluzione stabile, ricordando che è in corso la gara internazionale per individuare un nuovo acquirente. Le rassicurazioni del governo, però, non hanno modificato la posizione dei sindacati. Fiom, Fim, Uilm e Usb confermano la mobilitazione e chiedono un tavolo unico a Palazzo Chigi, insieme al ritiro del piano contestato. A Genova come a Taranto, sostengono, non è in gioco solo la tenuta produttiva, ma la continuità dell’intera filiera. «Scioperiamo e manifestiamo perché vogliamo tornare a lavorare sulla base del piano che il governo stesso aveva presentato» ribadisce De Palma.

Sul fronte sociale le preoccupazioni riguardano anche gli appalti, considerati l’anello più vulnerabile. Le categorie del terziario e dei trasporti parlano apertamente di «catastrofe sociale» in caso di mancato intervento del governo. A Genova la manifestazione procede per ora in modo ordinato, con una partecipazione ampia e trasversale, anche se si temono tensioni. Lo scenario resta incerto. Le prossime ore saranno decisive per capire se il confronto si sposterà davvero a un livello più alto, come richiesto dalle organizzazioni sindacali, o se la vertenza resterà frammentata tra i territori. In Liguria, intanto, la mobilitazione continua a essere il barometro di un settore che non vede ancora un punto di equilibrio.