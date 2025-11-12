Epstein scrisse di Trump: «Ore a casa mia con una donna»

Donald Trump trascorse «ore» a casa di Jeffrey Epstein con una donna descritta come una vittima del suo traffico sessuale e «sapeva delle ragazze» del defunto finanziere pedofilo: lo scrive lo stesso Epstein in una nuova tranche di email equivoche pubblicate dai dem della commissione di vigilanza della Camera e rivelate da Cnn e New York Times. Le email, indirizzate alla compagna e complice Ghislaine Maxwell – condannata per traffico sessuale di minori e che ha chiesto una di riduzione della pena – e all’autore Michael Wolff, includono un messaggio in cui Epstein sostiene che Trump «sapeva delle ragazze».

"I democratici hanno consegnato in modo selettivo le mail ai media liberal per creare una falsa narrativa tesa ad infangare il presidente Trump". Così la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, ha replicato alla pubblicazione da parte di diverse emittenti e testate americane delle mail di Jeffrey Epsteinp. "La vittima anonima a cui si fa riferimento in queste mail è la scomparsa Virginia Giuffre, che ha più volte affermato che il presidente Trump non è stato coinvolto in alcuna azione illegale e non sarebbe potuto essere più amichevole con lei nelle loro limitate interazioni", ha aggiunto la portavoce della Casa Bianca, riferendosi alla vittima della rete di traffico minorile di Epstein che negli anni scorsi ha denunciato con maggiore forza gli abusi subiti e che è morta suicida lo scorso aprile.